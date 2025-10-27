Lanzarote refuerza su red de transporte público con cinco nuevas guaguas híbridas y accesibles

El Cabildo de Lanzarote incorpora cinco nuevas guaguas híbridas y adaptadas al servicio de transporte público interurbano con el objetivo de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y comodidad del sistema. Estas nuevas unidades forman parte del plan de modernización de la red insular, y han sido adquiridas con una inversión de 1,4 millones de euros, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos europeos Next Generation.

Con esta nueva adquisición, Lanzarote alcanza ya las diez guaguas híbridas renovadas entre 2024 y 2025, con una inversión total de 2,8 millones de euros destinada a mejorar la movilidad responsable y el acceso equitativo en todos los municipios de la isla.

Nueva línea directa al hospital y refuerzo de rutas clave

Una de las principales novedades que permitirá esta ampliación de flota es la implantación de una línea interurbana directa al Hospital General de Lanzarote, con una frecuencia estimada de 30 minutos. Esta ruta conectará el centro hospitalario insular con el Intercambiador de Guaguas de Arrecife, facilitando el acceso regular y accesible tanto para pacientes como para profesionales y visitantes.

Además, se reforzarán dos rutas con alta demanda: la Línea Norte (Órzola – Haría – Teguise – Arrecife) y la Línea Tinajo - Arrecife, ambas afectadas por picos de saturación en horas punta y fines de semana.

Según explicó el consejero insular de Transporte, Miguel Ángel Jiménez, estas actuaciones suponen un avance significativo en la red pública de transporte: “No solo mejoramos la cobertura y la frecuencia, sino que ofrecemos a los usuarios vehículos más seguros, sostenibles y accesibles. Lanzarote necesita un transporte público a la altura de su desarrollo y de su compromiso con la movilidad responsable”, afirmó.

Se refuerza la red de transporte público / LP/DLP

Vehículos sostenibles, seguros y con tecnología avanzada

Las nuevas unidades están equipadas con tecnología híbrida de bajas emisiones y los sistemas más avanzados en materia de seguridad, accesibilidad y gestión inteligente. Entre los dispositivos incorporados destacan los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS), cámaras de marcha atrás, etilómetro para el conductor, mampara de protección y plataformas de control y gestión de flota.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, valoró la llegada de las nuevas guaguas como “un paso firme hacia un transporte más moderno y eficiente, que contribuya a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y visitantes”. En la misma línea, la vicepresidenta y responsable de Planificación de Proyectos, María Jesús Tovar, destacó el aprovechamiento eficaz de los fondos europeos para impulsar una movilidad más equitativa en toda la isla.

Casi 50 % de aumento en la demanda desde 2022

Estas mejoras se enmarcan en un contexto de crecimiento sostenido del transporte público en Lanzarote, que ha pasado de 5,14 millones de viajeros en 2022 a 7,66 millones en 2024, lo que representa un aumento del 49,12 %.

Este incremento ha sido posible gracias a la mejora continua del servicio, con una renovación progresiva de la flota que ha pasado de 54 vehículos operativos a 73, y con una edad media actual de 4,14 años, muy por debajo del límite técnico de 12 años recomendado para este tipo de transporte.

El Cabildo insular reafirma así su compromiso con una movilidad pública de calidad, inclusiva y ambientalmente responsable, en línea con los objetivos europeos de transición energética y sostenibilidad.