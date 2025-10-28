Italia estrecha lazos con la Isla con una nueva semana de fraternidad

Italia, de la mano del Comité de las Islas Canarias de la Sociedad Dante Alighieri, ofreció ayer una nueva muestra de su fascinación con Lanzarote y de los vínculos pasados y presentes que le unen a la Isla con la inauguración de la Semana de la Cultura Italiana. El evento cumple su tercera edición con su oferta de arte, ciencia e historia. La importancia que ha adquirido para la sociedad lanzaroteña en su corta trayectoria queda reflejada en la presencia del vicecónsul de Italia en Canarias, el representante de la Sociedad Dante Alighieri de Italia, el alcalde de Arrecife, el consejero insular de Cultura, el director general de la Administración del Estado y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, destacó el interés de los italianos por establecerse en la capital y la importancia que le dan las navieras italianas a Arrecife, a la que han convertido en puerto base de su temporada de cruceros en Canarias.

Dos escenarios fueron ayer los que acogieron los primeros actos de su programación, primero con la inauguración en la Casa de la Cultura de Agustín de la Hoz, en Arrecife, y posteriormente, en la jornada vespertina, en las instalaciones del Real Club Náutico de Lanzarote. A partir de hoy será el Hotel Lancelot t Playa el otro lugar donde se desarrollen los actos de la Semana, además de la UNED y el IES Blas Cabrera Felipe.

La jornada inaugural se inició por la mañana con la presentación del ensayo escrito por Alfonso Licata, presidente del Comité de las Islas Canarias de la Sociedad Dante Alighierei, titulado Crónica de Boccaccio, donde expuso la vinculación del autor de El Decamerón con la recuperación del redescubrimiento de Lanzarote y otras islas por Lanzarotto Malocello en el siglo XIV. El coordinador de la Sociedad Dante Alighieri, Mario Poggi, destacó el rigor histórico del ensayo de Licata, así como de la obra de Boccacio. En esta línea, indicó que la figura de Lanzarotto Malocello hay muchas obras sin rigor, sin fuentes directas y alabó el uso de fuentes originales y directas en la obra de Boccaccio.

Poggi también reprochó a las administraciones de Lanzarote por no erigir ni una escultura o nominar una calle a Lanzarotto Malocello. «Lanzarote no puede perder la oportunidad de ser los primeros en honrar la figura del genovés que da el nombre a la Isla», planteó.

A continuación fue la presentación de la exposición de la visión surrealista de Salvador Dalí sobre la obra de Boccaccio, acompañada por trabajos del alumnado de la Escuela de Arte Pancho Guerra. Las actividades continuaron por la tarde en el Real Club Náutico de Lanzarote, con una nueva exposición, entrega de distinciones y la escenificación de tres obras del teatro napolitano.

Así, se presentó la exposición sobre mapas náuticos de la época, al que siguió un encuentro con estudiantes del IES Ichasagua, del municipio tinerfeño de Arona.

A su término, tuvo lugar la entrega de placas de reconocimiento al periódico LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas, a Lancelot TV, a Biosfera TV y a varios medios italianos por su apoyo editorial a la difusión de las iniciativas realizadas por la Sociedad Dante Alighieri. De hecho, el eslogan de esta tercera Semana es La cultura es patrimonio de todos: vivámosla juntos. Posteriormente, se entregó la distinción Amerigo Vespucci de A. Lanzaretti. La primera jornada finalizó con la escenificación de tres obras del teatro napolitano a cargo de Barra a dritta.