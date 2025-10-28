Lanzarote se posiciona como un destino estratégico para la inversión sostenible

Lanzarote ha dado un paso firme en su estrategia de promoción económica y captación de inversiones al presentar en Alicante su potencial como destino empresarial sostenible. Bajo el título “Lanzarote: oportunidades para invertir y crecer”, el evento reunió a más de medio centenar de empresarios de la Comunidad Valenciana, quienes exploraron las ventajas competitivas que ofrece la isla en sectores emergentes como la energía renovable, la biotecnología marina, la economía azul o el desarrollo audiovisual.

La jornada, celebrada la pasada semana, fue organizada por el Área de Comercio y Consumo del Cabildo de Lanzarote, encabezada por el consejero Armando Santana, en colaboración con la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote), Proexca y las Cámaras de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y de Alicante. “Lanzarote no viene a vender una postal, sino a abrir una puerta hacia un modelo económico más resiliente, verde y con enorme capacidad de crecimiento”, expresó Armando Santana durante la inauguración del acto.

Nuevos sectores y visión de futuro

Durante la jornada, se destacó el papel clave de la isla en la transición hacia modelos económicos más sostenibles y diversificados. El consejero insular subrayó la oportunidad que supone Lanzarote como socio estratégico para inversores nacionales e internacionales, destacando su compromiso institucional, estabilidad jurídica y ecosistema favorable para la innovación.

Por su parte, el CEO de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, apuntó que la acción promocional coincidía estratégicamente con la apertura de una nueva conexión aérea directa con Alicante, lo que refuerza las posibilidades de intercambio comercial y turístico. Ha servido para presentar los atractivos de Lanzarote a un público muy selecto, con un enfoque empresarial, poniendo en valor nuestras ventajas fiscales y nuestro compromiso con la sostenibilidad, señala.

Misión comercial a Alicante / LP/DLP

Atracción de talento y apoyo institucional

El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, insistió en que la diversificación económica no será posible sin la implicación activa del empresariado. La isla dispone del talento, la visión y la estabilidad necesarias para atraer proyectos sólidos. Este tipo de jornadas refuerza el papel de Lanzarote como plataforma de futuro para el desarrollo empresarial. Entre los puntos fuertes expuestos se encontraron el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y la Zona Especial Canaria (ZEC), que ofrecen deducciones atractivas para inversiones, proyectos de I+D+i y generación de empleo. Además, se subrayó la vocación de colaboración público-privada que impulsa el desarrollo insular.

Misión Comercial del Cabildo a Alicante / LP/DLP

Testimonios inspiradores

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó de la mano del empresario Kumar Dadlani, CEO del grupo Lanis, quien compartió su experiencia personal en Lanzarote: “Esta isla me enseñó que el éxito no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de crear valor real, generar empleo y cuidar del lugar que nos acoge”.

Su intervención sirvió como llamada a la acción para los asistentes, animándolos a contemplar Lanzarote como una tierra de oportunidades con propósito.

Un puente económico entre islas y península

El evento de Alicante se enmarca en la hoja de ruta diseñada por el Cabildo de Lanzarote para impulsar la internacionalización y diversificación económica de la isla. Esta línea de trabajo busca establecer alianzas estratégicas, atraer inversión productiva y fomentar un desarrollo sostenible, en coherencia con el modelo de territorio resiliente y competitivo que defiende la corporación insular.

“Lanzarote puede ser un socio clave para quienes buscan crecer desde un enfoque más consciente, innovador y comprometido”, concluye Armando Santana.