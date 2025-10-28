La Provincia

Lanzarote tiende puentes con Alicante para atraer inversión sostenible

El Cabildo de Lanzarote ha presentado en Alicante las oportunidades de inversión que ofrece la isla en sectores como la energía renovable, la economía azul o la biotecnología marina. Bajo el lema “Lanzarote: oportunidades para invertir y crecer”, el evento reunió a más de medio centenar de empresarios valencianos. El consejero Armando Santana, junto a SPEL y las Cámaras de Comercio, subrayó el papel de la isla como socio estratégico en un modelo económico más verde y competitivo. Más información