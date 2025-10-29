Arrecife solicita al Cabildo la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática
La petición se enmarca en el proyecto de restauración de la Plaza de Las Palmas y se apoya en informes jurídicos previos del propio Cabildo
El Cabildo de Lanzarote ha recibido una solicitud formal del Ayuntamiento de Arrecife para proceder a la retirada del conjunto arquitectónico conocido como la Cruz de los Caídos, ubicado en la Plaza de Las Palmas, en el centro de la capital lanzaroteña. La petición se produce en el marco del Proyecto Básico de Restauración de la plaza y Reordenación de Accesos, y se sustenta en el cumplimiento de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y de la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias.
El requerimiento municipal se apoya en los informes jurídicos previos del Cabildo, que ya señalaban la obligación legal de eliminar elementos simbólicos contrarios a la legislación vigente en materia de memoria histórica. El conjunto a retirar incluye el monolito en forma de cruz, placas conmemorativas, pedestal, gradas y esferas de piedra basáltica.
El presidente y consejero de Patrimonio del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha asegurado que la institución insular actuará conforme a la legalidad vigente y que esta acción se enmarca en una intervención más amplia para recuperar el valor patrimonial y artístico de la Plaza de Las Palmas, un espacio emblemático de la ciudad que forma parte de la memoria colectiva de la isla.
Desde la Corporación insular, que tiene las competencias en materia de Patrimonio Histórico, se ha confirmado que se ajustarán las actuaciones del proyecto a las disposiciones estatales y autonómicas, conforme a lo establecido en ambas leyes de memoria.
