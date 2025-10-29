Explora II atraca en Lanzarote: 20 días de lujo por 20.000 euros la suite

La capital lanzaroteña, Arrecife, continúa su ascenso como destino preferente para el turismo de alto nivel en rutas marítimas, al acoger este miércoles la escala del Explora II, un crucero de super lujo que transporta a 900 pasajeros, muchos de los cuales han abonado hasta 20.000 euros por suite en un circuito de 20 días.

Esta visita no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente que coloca a Arrecife como uno de los puertos emergentes del Atlántico para este tipo de turismo, caracterizado por la exclusividad, el confort, la sostenibilidad y la experiencia personalizada.

El Explora II, propiedad de Explora Journeys, la marca de lujo del grupo MSC, fue inaugurado el pasado año y representa un nuevo paradigma en los cruceros: más pequeño, más exclusivo y más personal. Con casi 250 metros de eslora y solo 461 suites y residencias, todas con vistas al mar, terrazas privadas y ventanales de suelo a techo, el barco ha sido diseñado para satisfacer a los viajeros más exigentes.

El vestíbulo del barco destaca por su elegante escalera de mármol, una cuidada iluminación ambiental y detalles de alto nivel como una boutique de Cartier, elementos que marcan la diferencia frente a las grandes embarcaciones comerciales.

Lanzarote, cada vez más presente en rutas de lujo

La escala del Explora II, que ya había visitado Arrecife durante su viaje inaugural el pasado verano, confirma que Lanzarote no es un puerto ocasional, sino un punto fijo en los itinerarios del lujo marítimo. De hecho, el barco tiene previsto regresar en la próxima primavera, lo que refuerza su vinculación con el destino.

Detalles de la suite / LP

Además, esta visita coincide con la reciente llegada a Arrecife del Explora I, barco gemelo del Explora II, y del Azamara Pursuit, otra joya del sector de cruceros premium que se encuentra actualmente recorriendo la costa africana rumbo a Ciudad del Cabo, con escalas en destinos como Senegal, Gambia y Namibia. Este último crucero tiene una duración de 21 días y ofrece experiencias selectas a bordo y en tierra.

El Explora II no solo impresiona por su diseño y servicio, sino también por su tecnología. Utiliza propulsión por gas natural licuado (GNL) y cuenta con avanzados sistemas de reducción catalítica selectiva, capaces de disminuir hasta en un 90% las emisiones de óxidos de nitrógeno. También está preparado para conectarse a la red eléctrica del puerto, reduciendo el impacto ambiental durante las escalas.

Su diseño incluye medidas para mitigar el ruido submarino, protegiendo la fauna marina, y demuestra que el turismo de lujo puede y debe ser sostenible, un aspecto cada vez más valorado por los pasajeros y las navieras.

Previsión de nuevas escalas y proyección futura

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha confirmado que Arrecife sigue sumando escalas de cruceros en las próximas semanas. Sin ir más lejos, mañana jueves está prevista la llegada del Norwegian Sky, con 1.900 pasajeros a bordo, en ruta hacia Agadir, en Marruecos.

La diversificación de cruceros —tanto de gran capacidad como de lujo exclusivo— sitúa a Lanzarote como un actor clave dentro del mapa internacional del turismo de cruceros, especialmente en el segmento premium.