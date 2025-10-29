La FAO distingue en Roma a Lanzarote como ejemplo mundial de agricultura sostenible

Lanzarote será reconocida este viernes, 31 de octubre, como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en una ceremonia que tendrá lugar en Roma.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, asistirán al acto en representación de la isla. Ambos han mostrado su satisfacción por un reconocimiento que sitúa al modelo agrícola tradicional de Lanzarote —con sus característicos cultivos en jable y arenas volcánicas, como los de La Geria— como ejemplo internacional de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Betancort subrayó que este galardón “honra la sabiduría de generaciones de lanzaroteños que han sabido convivir con la naturaleza y crear vida del volcán”, destacando que supone “una llamada a seguir protegiendo y transmitiendo ese legado, parte esencial de nuestra identidad”.

Por su parte, Martín resaltó que “la designación SIPAM demuestra que la agricultura insular no sólo tiene pasado, sino también futuro”, y la definió como “un modelo inspirador de equilibrio entre el ser humano y el territorio”.

Un modelo agrícola único en el mundo

El sistema agrícola tradicional de Lanzarote es reconocido por su capacidad para prosperar en condiciones ambientales extremas, con una media anual de menos de 150 milímetros de lluvia. Los agricultores locales desarrollaron un ingenioso método basado en el uso del lapilli volcánico (rofe), que permite conservar la humedad del suelo y proteger los cultivos del viento y la salinidad.

Los zocos, muros semicirculares de piedra que rodean las plantas, son otra de las claves de esta práctica ancestral que ha garantizado durante siglos el cultivo de vid, frutas, legumbres y cereales, preservando la seguridad alimentaria y el conocimiento tradicional.

Con esta designación, la FAO refuerza el compromiso de Lanzarote con la protección del paisaje, la sostenibilidad ambiental y la transmisión de saberes tradicionales, en línea con sus reconocimientos previos como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial de la UNESCO.

Ceremonia internacional en Roma

La ceremonia bianual de entrega de los reconocimientos SIPAM reunirá en la sede de la FAO a representantes de los sitios designados entre julio de 2023 y julio de 2025, entre ellos Lanzarote. El evento servirá para promover la conservación del patrimonio agrícola y compartir experiencias y buenas prácticas entre países.

Además, la jornada incluirá una exposición digital y presentaciones culturales vinculadas al Museo y Red de la Alimentación y la Agricultura (MuNe), recientemente inaugurado con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

La ceremonia podrá seguirse en directo el viernes, a partir de las 9:00 hora canaria, a través de la web del Cabildo de Lanzarote: www.cabildodelanzarote.com