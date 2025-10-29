La FAO premia el valor patrimonial de los cultivos volcánicos de Canarias

Lanzarote será reconocida mañana en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), por el valor de sus singulares cultivos cubiertos de escoria volcánica. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, asistirán al acto.

Ambos destacan que el modelo agrícola tradicional de Lanzarote, con sus singulares cultivos en jable y en arenas volcánicas, como La Geria, «será mostrado al mundo como un ejemplo de sostenibilidad agrícola y de adaptación al cambio climático». El sistema agrícola tradicional de Lanzarote representa «un ejemplo excepcional de adaptación a condiciones ambientales extremas», recuerda la corporación en un comunicado.

En una isla donde llueve al año menos de 150 litros por metro cuadrado, los agricultores han desarrollado un sistema de cultivo basado en la captación y retención de la humedad del suelo, aprovechando el rofe (lapilli volcánico) como recurso natural para conservar la humedad y proteger los cultivos del viento y la salinidad.

Esta técnica, junto a los ‘socos’, los característicos muros semicirculares de piedra, ha permitido sembrar productos esenciales como la vid, la fruta, las legumbres o los cereales, garantizando la seguridad alimentaria y la continuidad de las prácticas agrícolas tradicionales, tal y como pone de manifiesto la FAO.

La designación como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, «fortalece el compromiso de Lanzarote con la protección del paisaje, la sostenibilidad ambiental y la transmisión del conocimiento tradicional, pilares que también sustentan su reconocimiento como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial de la Unesco», remarca el Cabildo.

La ceremonia de entrega del reconocimiento de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial se celebra cada dos años en la sede de la FAO. Esta vez, recogen sus certificados los sitios designados entre julio de 2023 y julio de 2025, como es el caso de Lanzarote.

Este evento reunirá a la comunidad internacional para promover la conservación del patrimonio agrícola, compartir buenas prácticas y celebrar la singularidad de los sistemas recientemente incorporados. Además, la cita incluirá una exposición digital y presentaciones culturales vinculadas al Museo y Red de la Alimentación y la Agricultura (MuNe), lanzado recientemente con motivo del Día Mundial de la Alimentación.