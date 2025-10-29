Patricia Yurena Rodríguez, premio Mujer en acción en los Azul Zero

La artista y modelo canaria Patricia Yurena Rodríguez recibe el premio Mujer en acción en la II edición de los Premios Azul Zero, que se celebran el 14 de noviembre en Lanzarote bajo el lema La magia de estar vivos. Entre los galardonados están María Neira, directora de salud pública y medio ambiente de la OMS; Myrna Cunningham, expresidenta del foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, y Mariam Issoufou, reconocida con el Global Award for Sustainable Architecture.

Sostenibilidad, innovación y compromiso humano se darán cita en el corazón volcánico de los Jameos del Agua con motivo de la II edición de los Premios Azul Zero, que se celebrarán el próximo 14 de noviembre bajo el lema La magia de estar vivos. Más que una gala, este encuentro se presenta como una experiencia sensorial, emocional y transformadora, concebida para rendir homenaje a quienes están impulsando un cambio positivo desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social.

El lema de la convocatoria es ‘La magia de estar vivos’

Organizados por Azul Zero -espacio de divulgación que promueve la conexión entre el ser humano y la naturaleza- con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote, reconocen proyectos y trayectorias que inspiran un futuro más consciente, justo y sostenible. En esta edición, personalidades de impacto internacional serán distinguidas por su contribución al progreso humano y la protección del planeta. Entre ellas destaca Patricia Yurena Rodríguez, reconocida con el Premio Mujer en Acción. Primera finalista en Miss Universo y referente de autenticidad, la tinerfeña ha inspirado a miles de mujeres a ejercer su libertad con valentía, creatividad y compromiso.

Los galardones

Los galardonados de esta edición son: María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, por su liderazgo en la defensa de la salud y el planeta; Myrna Cunningham, líder indígena nicaragüense y Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, por su labor en defensa de los pueblos indígenas y la salud comunitaria; Carl Honoré, autor de Elogio de la lentitud y figura clave del Movimiento Slow, por promover una vida más consciente y saludable; Carlos Mallo, fundador y CEO de Innoceana y Goldman Environmental Prize 2024, por su trabajo en conservación marina y su impacto en las Islas Canarias; Javier Goyeneche, fundador y presidente de ECOALF, pionero en moda circular, por transformar residuos en prendas sostenibles con alcance global; Patricia Yurena Rodríguez, modelo y artista internacional, galardonada con el Premio Mujer en Acción por su labor inspiradora y su trayectoria pionera en el ámbito de la libertad femenina; Mariam Issoufou, arquitecta nigeriana especializada en sostenibilidad, ganadora del Global Award for Sustainable Architecture 2022.

Otros galardonados de los Premios Azul Zero son César Manrique (a título póstumo), recogido por el director de la Fundación César Manrique. Artista y visionario lanzaroteño, referente mundial en la integración entre arte, naturaleza y sostenibilidad; Antonia Varela, doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, reconocida entre los TOP 50+1 Inspiradores del Turismo con Impacto Positivo en Europa y Latinoamérica.; José Díaz, fundador y director de Educa Nepal, por su incansable labor educativa y social en favor de la infancia vulnerable.

Los Premios reafirman su misión de difundir historias inspiradoras y promover un futuro en equilibrio

Los premiados han sido seleccionados por un comité de expertos comprometidos con las humanidades y la sostenibilidad, formado por Carmen Albertos, antropóloga del Banco Mundial (Washington); Raúl Sánchez Molina, profesor de Antropología en la UNED y The Catholic University of America; y Ana Quintana, creadora y CEO de Azul Zero.

Con esta segunda edición, los Premios Azul Zero reafirma su misión de difundir historias inspiradoras y promover un futuro donde el desarrollo y la naturaleza convivan en equilibrio.

En Lanzarote, que ostenta la calificación de Reserva de la Biosfera y símbolo de armonía entre el arte y el entorno, la magia de estar vivos se convierte en un homenaje a todo lo que aún merece ser protegido con decisón.