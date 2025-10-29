Fin de semana de danza contemporánea en Lanzarote con Traslación 2025

Este fin de semana, el Festival de Danza Contemporánea Traslación 2025 ofrece una intensa y variada programación que convierte distintos rincones de Lanzarote, La Graciosa y Teguise en escenarios vivos para la danza. Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, el público podrá disfrutar de espectáculos gratuitos en espacios al aire libre, protagonizados por compañías de Canarias y del resto de España.

El viernes 31, la jornada comienza a las 10:00 h en el Islote de la Fermina, Arrecife, con tres propuestas: PAR-T-IDA de Cris Marín (Tenerife), HONEST de la Cía. Kiko López (Comunidad Valenciana) y SADNESSLÄND de la catalana Carla Sisteré. Ya por la tarde, a las 18:00 h, la danza se traslada a la Plaza de San Marcial en Femés, donde se presentarán LO QUE SUEÑO, SOY de la Escuela de Danza Reinier Alfonso (Lanzarote), BAILANDO CON LA TRADICIÓN de A.C.M. Güerma, QUEMA de Jacob Gómez (C. Valenciana), una nueva función de SADNESSLÄND y CONSTELACIÓN del grancanario Abián Hernández.

Cartel del Festival de Danza Contemporánea Traslación 2025 / La Provincia

El sábado 1 de noviembre, las actuaciones se dividen entre dos localizaciones. A las 11:00 h, en la Avenida La Graciosa, se presentan UNARYS de Eszer (Lanzarote) y una nueva función de HONEST. Más tarde, a las 18:00 h, el Castillo de San Gabriel en Arrecife acoge tres potentes piezas: el estreno de IWA PELE de Reinier Alfonso (Lanzarote), CQNFD (cosas que nunca fueron dichas) de Provisional Danza (Madrid) y QUEMA, nuevamente de la Cía. Jacob Gómez.

El fin de semana culmina el domingo 2 de noviembre a las 11:00 h en la Plaza Maciot de Bethencourt, en Teguise, con una programación de alto nivel: el estreno de ENTRE MAGUAS de Raquel Jara (Tenerife), ECHAR RAÍCES de Guadalupe Torres (Lanzarote), ALETHEIA de la Cía. EnbeDanza (Tenerife) y UNTIL DEATH de la catalana Carla Sisteré.

Toda la programación es de acceso libre y gratuito, lo que permite al público sumarse en cualquier momento y disfrutar del encuentro directo entre cuerpo, arte y paisaje. Este fin de semana, la danza se respira en cada rincón de Lanzarote.