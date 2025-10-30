Teguise homenajea el legado de Gerardo Quevedo Estévez

El acto contó con la asistencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Teguise, Andoni Machín, señaló que «estas actividades permiten poner en valor la obra de un fotógrafo fundamental para la historia de la imagen en Canarias y refuerzan los lazos culturales entre Lanzarote y las agrupaciones fotográficas del Archipiélago, acercando su legado al público local y a los visitantes».

Félix Delgado López, técnico de cultura del ayuntamiento de Teguise y gran conocedor de la historia de la fotografía en Lanzarote, no en vano su tesis doctoral versa sobre la construcción de la imagen turística de Lanzarote entre 1951 y 1977, destacó que: «Con esta actividad mostramos la vinculación entre las Agrupaciones Fotográficas Canarias y el desarrollo de la fotografía y la imagen de Lanzarote. Queremos recordar que Gerardo Quevedo Estévez participó en las muestras que tenían lugar en Arrecife desde mediados del siglo XX y que allí cosechó varios premios. Además esta exposición se nutre de algunas de sus instantáneas de la isla que se conservan en su archivo personal.»

El autor del estudio biográfico, Sergio Aguiar, destacó que el título del libro Gerardo Quevedo: maestro de fotógrafos, lo tomó de un obituario publicado en el periódico LA PROVINCIA / DLP el lunes 19 de enero de 2004, donde se describe la personalidad y el magisterio de Quevedo Estévez, que contó con destacados discípulos que ejercieron la profesión de fotógrafos en la prensa de papel editada en Canarias, y principalmente en LA PROVINCIA y DIARIO DE LAS PALMAS, como fue el caso de Juan Gregorio Hernández Santiago, Adolfo Marrero Sosa y Cándido Quesada Cerpa, tres fotoperiodistas con una muy importante labor profesional durante décadas.

Destacó el autor que el legado fotográfico de Gerardo Quevedo tiene una calidad extraordinaria y el suficiente mérito como para que su obra y su vida tengan una mayor difusión; agradeció a la familia Quevedo, desplazada desde Gran Canaria para la inauguración de esta exposición, su colaboración para la edición del libro y su total predisposición para que parte de la obra de su padre sobre Lanzarote pueda ser conocida y disfrutada por el público que visite la Villa histórica de Teguise durante el mes de noviembre.

Sergio Aguiar explicó al público asistente las características del estudio biográfico y la estructura del libro donde se destaca, como no podía ser de otra forma, profusión de imágenes de Quevedo realizadas a lo largo de su vida por todo el archipiélago canario. Destacó además que Gerardo Quevedo tuvo buena amistad con César Manrique, de hecho en el libro hay una foto de Manrique con la esposa de Gerardo Quevedo, en El Hierro.

En nombre de la familia intervino su hijo José Julio Quevedo González que agradeció al Ayuntamiento de Teguise el interés mostrado para dar a conocer la obra fotográfica de su padre relacionada con la isla de Lanzarote realizada principalmente en los años 60 y 70 del pasado siglo XX.

El libro, editado por Edigeca en 2025, recorre la trayectoria profesional y la producción artística de Gerardo Quevedo, poniendo en valor su labor docente, su participación en concursos y certámenes, y su implicación en la Agrupación Fotográfica de Las Palmas.

La exposición, abierta hasta el 27 de noviembre de 2025 en la Casa Museo del Timple de Teguise, podrá visitarse de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.