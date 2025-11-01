Playa Blanca vibra con Halloween: más de 400 personas se atreven con la casa del terror

La localidad turística de Playa Blanca se llenó de sustos, diversión y creatividad durante la noche del 31 de octubre, donde más de 400 personas se adentraron en la casa del terror instalada en el Centro Cultural La Aurora. La cita formó parte del programa especial de Halloween organizado por el Ayuntamiento de Yaiza y la Federación Interinsular de la Pyme (Felapyme), que también incluyó talleres creativos, música, batucadas y una pasarela de disfraces en la Plaza del Carmen.

Una experiencia terrorífica inspirada en Tim Burton

Desde las 20:00 hasta las 22:00 horas, la cola para acceder a la casa del terror no dejó de crecer. Este año, el recorrido estuvo inspirado en la filmografía de Tim Burton, con una puesta en escena cuidada al detalle. Quince actores dieron vida a los personajes más icónicos del cine fantástico, logrando que niños y adultos vivieran una experiencia inmersiva con decorados, luces y efectos que pusieron los pelos de punta.

Disfraces, premios y creatividad en la pasarela

El ambiente festivo también se trasladó a la pasarela de disfraces, donde la originalidad fue la gran protagonista. El jurado otorgó 325 euros en premios repartidos en vales de 150, 100 y 75 euros, canjeables en comercios locales del municipio. Este gesto subraya la apuesta de Yaiza por impulsar el consumo en el comercio de proximidad y reforzar su impacto en la economía local.

Música, integración y apoyo al comercio local

La jornada también contó con la energía contagiosa de la batucada Los Timanfeiros, que recorrió la calle Limones animando a vecinos y turistas. Desde el consistorio, Yaiza agradeció la implicación de Felapyme y el respaldo de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias en esta iniciativa que combina ocio, cultura y dinamización económica.

Un noviembre lleno de propuestas culturales

El Ayuntamiento invita a consultar el programa cultural y de ocio de noviembre, disponible en www.yaiza.es y en la edición impresa distribuida en edificios públicos y puntos habituales del municipio. El mes llega cargado de eventos para todos los públicos, reafirmando el compromiso de Yaiza con la vida cultural y turística del sur de Lanzarote.