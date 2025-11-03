Arrecife se afianza como escala de lujo con la llegada del superyate Luminara

El puerto de Arrecife ha recibido esta mañana al Luminara, el tercer superyate de la prestigiosa naviera The Ritz-Carlton Yacht Collection, consolidando a la capital de Lanzarote como destino clave para el turismo de ultra lujo. El barco, procedente de Gibraltar, atracó con 400 pasajeros a bordo, embarcados en un exclusivo crucero de nueve días que partió de Barcelona a finales de octubre, con paradas por las Islas Canarias. Cada suite en este itinerario supera los 35.000 euros.

Botado el pasado julio en los astilleros de Saint-Nazaire (Francia), el Luminara realizó su viaje inaugural por el Mediterráneo en agosto y regresa ahora al Atlántico con su primera escala en Canarias. Con 242 metros de eslora y 226 suites todas con terraza privada, esta joya náutica ofrece tecnología de vanguardia con motores de gas natural licuado (GNL), sistemas de eficiencia energética y un diseño que aúna sostenibilidad y sofisticación.

Arte a bordo y diseño de vanguardia

Más allá de sus características técnicas, el Luminara destaca por su apuesta cultural: alberga unas 700 obras de arte, muchas de ellas creadas específicamente para el yate, incluyendo piezas de Matisse, Warhol, Calder o Hockney. Su cubierta 9 acoge el Art Bar, uno de sus siete bares temáticos, coronado por una escultura luminosa que se extiende a lo largo de siete niveles.

La inversión total para su construcción superó los 700 millones de euros, una cifra que reafirma la estrategia de The Ritz-Carlton por posicionarse en el sector de cruceros premium. Sus pasajeros suelen ser clientes habituales de los hoteles de la cadena y representan un perfil de alto poder adquisitivo, amante del confort, la privacidad y las experiencias exclusivas.

El Luminara en su primer viaje a la ciudad de Arrecife ( Lanzarote) / LP/DLP

Un noviembre récord en el puerto de Arrecife

La escala del Luminara se enmarca en un mes excepcional para Arrecife. Según el alcalde de la ciudad y miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Yonathan de León, noviembre marcará un récord histórico con la llegada de 64 cruceros y más de 130.000 pasajeros.

La capital lanzaroteña suma así nuevas escalas de alta gama, como el velero Club Med 2 (el 4 de noviembre), el elegante Silver Dawn de la naviera Silversea (el día 9) y el emblemático Queen Anne, de bandera británica, que regresará el 11 de noviembre. Todos ellos refuerzan la apuesta por un turismo de calidad y valor añadido.

Desde la Concejalía de Turismo y Comercio, dirigida por Eli Merino, se continúa trabajando en la promoción de Arrecife como capital del comercio, los eventos y el turismo de cruceros de alto nivel, integrando la oferta local con las demandas de las navieras más exclusivas del mercado internacional.