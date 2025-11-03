La FCM aborda la transformación y el futuro del turismo

La Fundación César Manrique (FCM) organiza la primera edición de la Escuela de Otoño Alba Sud en Lanzarote, que se desarrollará bajo el título Pensar críticamente el turismo y su transformación, del 6 al 8 de noviembre en la sala José Saramago (La Plazuela, Arrecife). Se trata de unas jornadas de reflexión y análisis crítico sobre los procesos de turistificación a partir del diálogo entre lo que está ocurriendo en las Islas Canarias y las realidades de otros territorios. En el encuentro, dirigido por Ernest Cañada -doctor en Geografía y coordinador de Alba Sud- y Alejandro Armas Díaz -profesor de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL)-, participan 12 ponentes.

Las dos primeras jornadas de la Escuela de Otoño, los días 6 y 7, consistirán en la celebración de dos mesas redondas. Mientras que el último día, el 8 de noviembre, se realizará una salida de campo. La inscripción es gratuita. No obstante, las personas interesadas deberán matricularse mediante llamada telefónica al 928 843 138 en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. El plazo de inscripción se abre el 30 de octubre y se cierra el 5 de noviembre (o cuando se complete el aforo).

Alba Sud (Barcelona, 2008) es una asociación sin ánimo de lucro que funciona como centro independiente de investigación en turismo desde perspectivas críticas y transformadoras. Sus integrantes se dedican, principalmente, a la investigación, formación, sensibilización e incidencia política. Las temáticas centrales de sus análisis son: trabajo turístico, bienes comunes de la tierra, economía política y propuestas para una transformación del turismo. De forma transversal, en los análisis se toman en cuenta de forma integrada tres grandes ejes de desigualdad estructural: clase, género y raza.

Los efectos de la turistificación, el trabajo, el entorno medioambiental serán varios de los asuntos

El 6 de noviembre se celebrarán dos mesas redondas. La primera, bajo el título Trabajo turístico y precariedad, comenzará a las 17.00 horas. En este foro se cuestionará qué tipo de empleos genera el desarrollo turístico, para quiénes están realmente disponibles y cuáles son sus impactos en la vida cotidiana y en la salud de las personas que sostienen al sector. La segunda mesa del jueves, titulada Transición socioecológica y transformaciones turísticas, comenzará a las 19.00 horas. El turismo es responsable del 8% de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es fundamental pensar también el papel de esta actividad que genera grandes impactos en el marco de una transición socioecológica para que sea justa.

Turistificación

El 7 de noviembre, la mesa Dinámicas de la turistificación tendrá lugar a las 17.00 horas. Tratará la turistificación como proceso de transformación socioespacial que provoca que toda la vida económica y social se vea subordinada a esta, desplazando otras necesidades y usos. Se analizarán las distintas tensiones y conflictos que generan este tipo de procesos.

La segunda mesa del viernes, titulada Conflictos socioecológicos y turismo, se celebrará a las 19.00 horas. El desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios ha generado conflictos sociales y ecológicos de diferentes escalas y contextos. Canarias ha sido escenario de múltiples conflictos. Se analizarán y discutirán algunos de estos casos. El 8 de noviembre la jornada consistirá en una salida de campo, entre las 10.00 y las 14.00 horas. El recorrido partirá desde Arrecife, pasando por Costa Teguise, Zonzamas, La Geria y Playa Blanca, para luego regresar a la capital. n