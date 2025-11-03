Así es como Lanzarote se convierte en capital europea del cine oceánico y sostenible

En Jameos del Agua, donde el mar dialoga con las piedras volcánicas, el mayor festival de los océanos de Europa escribe en Lanzarote el capítulo final de su gira. Esta vez, con un programa más ambicioso: proyecciones dobles, actividades educativas, voluntariado y encuentros con expertos.

Durante cuatro días, el International Ocean Film Tour transforma la isla en un altavoz de la sostenibilidad marina, la creación audiovisual y la educación ambiental. Y lo hace con acento canario gracias al corto ‘Nika, el calderón tropical’ encabeza una cartelera que ya ha recorrido más de 20 ciudades en España y 220 en Europa.

Lanzarote cierra gira con doble pase

El International Ocean Film Tour regresa a Lanzarote con su Volumen 11 y refuerza su vínculo con la isla de los volcanes con dos proyecciones consecutivas en Jameos del Agua (viernes 6 y sábado 7 de noviembre). La programación incluye cinco cortos internacionales y la producción canaria ‘Nika’, dirigida por José Hernández y Felipe Ravina, que pone rostro local a los retos globales del océano.

Además de cine, el festival ofrece experiencias diversas, desde coloquios con investigadores y pescadores artesanales hasta acciones de limpieza marina y litoral.

Reflexionar desde el mar: un coloquio con voces expertas

La presentación oficial el jueves 6 de noviembre da paso a un coloquio abierto: ‘El océano, un mar de posibilidades’. Participan Antonio García Allut, investigador de la Universidad de A Coruña; José Juan Castro Hernández (ULPGC), experto en pesca artesanal; Hipólito Cuadrado, patrón mayor de La Tiñosa; y Felipe Ravina, documentalista y divulgador.

Este espacio busca tender puentes entre ciencia, comunidad pesquera y activismo, y consolidar el papel de Canarias en el mapa europeo de la sostenibilidad oceánica.

Educación y jóvenes: sembrar desde el cine

El viernes por la mañana se celebra una sesión educativa dirigida a escolares, con un pase especial del corto ‘Nika’ acompañado de una charla con su protagonista y co-director. La actividad, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, traslada la ciencia marina a las aulas y acerca a los más jóvenes a la vida bajo el mar.

Cartel Ocean Film Tour / LP/DLP

Dos noches de cine submarino en Jameos del Agua

Con entradas agotadas en ediciones anteriores, el festival se refuerza este año con doble pase. Las sesiones del viernes y sábado a las 19:00 h reúnen a cineastas, científicos y premiados del certamen, como Caylon La Mantia (Kelp!), Antonio García Allut, Felipe Ravina o José Hernández.

Lanzarote no solo acoge el festival: lo convierte en una experiencia inmersiva, donde la belleza natural de los Jameos del Agua eleva cada proyección a una vivencia única.

Del cine a la acción: limpiar el fondo y la costa

El domingo 9 de noviembre, el festival se extiende al litoral con dos actividades de voluntariado. Una limpieza del fondo marino en el Muelle de Arrecife, junto al Club Pastinaca, y otra en la playa de Caleta del Mojón Blanco con Lanzarote Limpia y el Ayuntamiento de Haría.

Ambas acciones son gratuitas, con inscripción previa, y refuerzan el mensaje del festival: la protección del océano comienza desde tierra firme.

Premios, experiencias y compromiso canario

Entre los asistentes se sortearán bautizos de buceo y experiencias en espacios emblemáticos como el Jardín de Cactus o la Casa-Museo del Campesino. Esta edición también visibiliza el papel de Lanzarote como epicentro de cine, sostenibilidad y educación ambiental.

El festival, promovido en España por Kinema Producciones, cuenta con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), la Lanzarote Film Commission, y ONG como Sea Shepherd, Surfrider Foundation y Fundación Ambiente Europeo.