Daniel Mur, Lanzarote tiene nuevo volcán

El salto a la moda de Daniel Mur, joven de 17 años residente en Lanzarote, se produjo de forma “completamente inesperada”, recuerda. “Durante un paseo con mis amigos en un evento musical en mi ciudad, Arrecife, se me acercó una chica con gran entusiasmo y, junto con su compañero Josué Quevedo, me propusieron formar parte de su equipo y trabajar en MasQModa Canarias. En ese momento, vi una gran oportunidad y no dudé ni un instante en decir que sí”, explica este chinijo forjado entre el rofe conejero y, por vía materna, sus orígenes dominicanos.

“Siempre me ha atraído la manera en la que un modelo podía, simplemente usando como herramienta sus expresiones faciales y corporales, transmitir la esencia, valores e ideas de un diseñador o marca. Se me hace fascinante la seguridad que transmiten cuando posan o desfilan en pasarela”, reconoce este new face de la agencia MasQModa a quien la agencia UNO Models, una de las más importantes, representa a nivel nacional e internacional.

De padre catalán, Mur, alumno de segundo de bachillerato “con planes de continuar mi formación a nivel universitario estudiando diseño y moda”, dice, admite que “la moda siempre me ha parecido una manera de expresar creatividad y estilo de una forma muy visual y atractiva. En cuanto al modelaje, antes de tener la suerte de que MasQModa reconociera mi potencial y me acogiera en su equipo, ya tenía la intención de adentrarme en este mundo; de hecho, esa misma semana planeaba hacerme unas polas -fotos- de presentación para las agencias. Fue como si hubieran leído mi mente y anticipado mis objetivos”. Criado desde los tres años en Arrecife, Mur se confiesa admirador del canario Lucas Balboa “porque gracias a sus diseños llamativos y llenos de detalles logra crear un estilo único y distintivo”, concluye el joven que ve además en la moda una oportunidad “para viajar y conocer mundo”.