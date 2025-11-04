Sanidad prohíbe el baño en esta playa de Lanzarote por vertido fecal

La playa de El Reducto, en Arrecife, permanece cerrada al baño por orden del Área de Salud Pública de Lanzarote, tras detectar contaminación fecal en las analíticas realizadas en la zona de la Punta del Camello. El informe, emitido este lunes 4 de noviembre, exige al Consorcio del Agua y a la empresa Canal Gestión que “garanticen las medidas correctoras” necesarias para restablecer la calidad de las aguas.

Según ha informado la concejala de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrecife, Davinia Déniz, la decisión responde a una serie de vertidos localizados en el sistema de bombeo de aguas residuales, situados en las inmediaciones del puente de la Circunvalación.

Vecinos del barrio de Titerroy alertaron anoche de un posible desbordamiento en esa infraestructura, que conecta con el emisario submarino de la Punta del Camello.

Sanidad ha trasladado al Ayuntamiento la obligación de mantener la prohibición del baño “hasta que la entidad responsable determine las causas que están originando estos episodios de contaminación fecal y garantice que se han tomado las correspondientes medidas correctoras y correctivas”.

Bandera roja en la Playa de El Reducto / LP/DLP

El Ayuntamiento ha notificado con carácter urgente esta situación al Consorcio del Agua de Lanzarote y a la empresa Canal Gestión, responsables del ciclo integral del agua y de la red de saneamiento. La concejala ha recordado que estas anomalías se suman a los recientes cortes de agua sufridos en la capital y ha exigido “celeridad y responsabilidad” para resolver los vertidos.

La playa de El Reducto es una de las más frecuentadas de Arrecife y cuenta con un aliviadero de saneamiento en el entorno de la Punta del Camello, a diferencia de otras zonas como Playa Honda o San Bartolomé, cuya red de saneamiento está conectada directamente a la estación de Montaña Mina.