Durante dos semanas, la danza contemporánea recorre Lanzarote de norte a sur, transformando paisajes naturales y espacios patrimoniales en escenarios vivos. El Festival Traslación celebra este año su séptima edición consolidado como una cita que trasciende lo artístico: una experiencia colectiva que combina creación, diversidad, sostenibilidad y territorio.

Desde el 29 de octubre al 9 de noviembre, más de treinta propuestas canarias y nacionales llenan de movimiento seis de los siete municipios de la isla, además de La Graciosa y Fuerteventura, que este año se han sumado por primera vez. De esta manera, Traslación invita a reflexionar desde el movimiento, haciendo uso de los espacios públicos, en plazas, calles, museos y entornos naturales. El objetivo es acercar la danza a todos los públicos y demostrar que esta disciplina es una poderosa herramienta de transformación social.

La danza incluye y transforma

El festival consolida en esta edición su papel como espacio de inclusión y encuentro social. Buena muestra de ello son dos proyectos que están en cartel y resumen esta filosofía: Humanidad, de Tere Rasmussen, interpretada por mujeres mayores de 60 años, que aborda la experiencia de la migración y reivindica la memoria corporal y la acogida. La otra propuesta es Mareas Encontradas, dirigida por Laura Marrero Marcelino, que reúne a usuarios de Adislan y usuarios del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote en un proceso creativo común. La directora del Festival, Acerina H. Toledo, señala que estas piezas son “un reflejo de la dimensión humana de Traslación que pretende convertir la danza en un lugar de escucha, diversidad y transformación”.

Traslación convierte Lanzarote en un gran escenario de danza contemporánea, inclusión y sostenibilidad / LP/DLP

A estas iniciativas hay que añadir la programación de sesiones escolares, en una clara apuesta por sensibilizar desde la infancia. Se desarrollan talleres y actividades para concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad y la igualdad en el ámbito cultural a través de la danza.

Danza sostenible en espacios no convencionales

Cada edición busca minimizar su impacto ambiental y maximizar el valor social y cultural del encuentro, “demostrando que la sostenibilidad también puede bailarse”. explica Acerina H. Toledo. Y es que el compromiso con la sostenibilidad es otro de los pilares de Traslación. Para ello se implantan medidas de ahorro de agua, reducción de residuos, movilidad responsable y consumo local. También se genera energía sostenible con placas solares para optimizar la eficiencia de los equipos de iluminación y sonido. De esta manera se reduce el consumo energético a través de fuentes renovables, algo que resulta tan innovador como respetuoso con el medio en el que se desarrollan las intervenciones que son espacios no convencionales.

Clausura con gala benéfica en El Campesino

El festival concluirá el domingo 9 de noviembre con una gala benéfica en la Casa-Museo del Campesino a favor de Adislan. La entrada es libre y abierta a todo el público que quiera acudir, no se precisa reserva previa. El programa completo del festival, al que aún le quedan unos días, puede consultarse en www.festivaltraslacion.com.

El Festival de Danza Traslación está producido por gestiónART-e y El Jablero Cía. Danza, con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el ICDC y el Cabildo de Lanzarote, a través de sus áreas de Cultura y Bienestar Social, junto al INAEM y la Red Acieloabierto. Colaboran los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo y los ayuntamientos de Haría, Teguise, San Bartolomé, Tías, Yaiza y Arrecife, además de empresas comprometidas con la cultura y la sostenibilidad como Cerelan, CICAR, Hotel Miramar, Salinas de Janubio, Tropibatt, Líneas Romero y Viajes Insular.