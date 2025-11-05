El PP denuncia el abandono de Playa Blanca y exige un plan urgente de limpieza y mantenimiento

El Partido Popular de Yaiza ha vuelto a alzar la voz para denunciar el estado de abandono que, a su juicio, sufre la localidad de Playa Blanca, debido a la falta de gestión y planificación del equipo de Gobierno de Unidos por Yaiza (UPY), encabezado por el alcalde Óscar Noda.

Según ha informado el portavoz municipal del PP, Juan Monzón, el deterioro progresivo del entorno urbano, la acumulación de residuos y la falta de mantenimiento en áreas clave están generando indignación entre vecinos, comerciantes y visitantes.

“Los espacios públicos de la zona turística deben ser el espejo del resto del municipio”, ha declarado Monzón. “Playa Blanca no puede convertirse en la excepción, con calles sucias, solares llenos de escombros, vallas oxidadas o depuradoras que desprenden olores nauseabundos en plena Avenida Marítima”.

Basura acumulada y problemas de seguridad

El Partido Popular alerta especialmente del estado de las calles próximas al Hotel Barceló y al Centro Comercial Lasal, así como de la Avenida Marítima en dirección al puerto deportivo. En estas zonas, aseguran que es habitual encontrar basura acumulada en los márgenes de la calzada, imbornales taponados e incluso botellas rotas que han provocado pinchazos en vehículos estacionados.

Los populares consideran que la imagen actual de Playa Blanca es “tercermundista”, impropia de un destino turístico que aspira a la excelencia y a la máxima calidad tanto en alojamientos como en servicios públicos. “La falta de limpieza no solo daña la imagen del municipio, sino que afecta directamente a la calidad de vida de quienes residen y trabajan en la zona”, subraya Monzón.

Playa Blanca reclama atención / LP/DLP

Exigen un plan de choque

Ante esta situación, el Partido Popular ha exigido al Gobierno municipal la puesta en marcha inmediata de un plan de choque de limpieza, mantenimiento y embellecimiento urbano, que contemple intervenciones periódicas en las zonas más transitadas para evitar que el problema vuelva a repetirse.

“El deterioro que sufre Playa Blanca no es una cuestión puntual, sino una consecuencia directa de la inacción y desidia del Gobierno local”, concluyen desde el PP, que reclama medidas urgentes para restaurar la imagen y el atractivo turístico de una de las localidades más visitadas del sur de Lanzarote.