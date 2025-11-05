Sanidad cierra por tercera vez El Reducto por más vertidos

El Área de Salud Pública en Lanzarote emitió ayer un nuevo informe donde requiere al Consorcio del Agua y Canal Gestión que «garantice las medidas correctoras «, y ordena, hasta que se ejecuten esas medidas, la prohibición del baño en la playa de El Reducto.

La playa ya fue cerrada el 14 de octubre, se reabrió a los dos días y volvió a cerrarse al baño hasta el 30 de octubre, pero ha vuelto a prohibirse el baño por la nueva aparició de vertidos fecales.

La concejala de Playas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arrecife, Davinia Déniz, informa que desde el Ayuntamiento se ha trasladado este este requerimiento al Consorcio del Agua y Canal Gestión, responsable del ciclo integral del agua- entre ellas la red de saneamiento- para que procedan con carácter urgente a tomar las medidas que eviten la contaminación de las aguas en El Reducto. Las analíticas realizadas por Salud Púbica en la zona de la Punta del Camello, donde existe un aliviadero, han dado positivo en contaminación de aguas fecales.

Déniz informó de que vecinos de Titerroy alertaron que se produjeron vertidos en la zona del sistema de bombeo de las aguas residuales en la zona baja el Puente de la Circunvalación, que conduce a la red de la Punta del Camello.

Esta anomalía en el sistema de la red de saneamiento ya ha sido trasladada al consejero de Aguas del Cabildo y vicepresidente del Consorcio del Agua de Lanzarote para que requiera de manera urgente a Canal Gestión que resuelvan las incidencias, que además de los cortes de agua, también está originando anomalías y vertidos en la red de saneamiento.

El Área de Salud de Lanzarote mantendrá la prohibición del baño «hasta que la entidad responsable determine las causas que están originando estos episodios de contaminación fecal y garantice que se han tomado las correspondientes medidas correctivas y correctoras». Déniz demandó celeridad y responsabilidad para evitar estos vertidos que afectan al litoral de la capital por existir en ese lugar un aliviadero del sistema de la red de saneamiento, del que carecen otras zonas como Playa Honda.