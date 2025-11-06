Arrecife vuelve a licitar el mantenimiento de los semáforos para atraer a empresas especializadas
El Ayuntamiento invierte más de 500.000 euros para garantizar la asistencia para los próximos 4 años
El Ayuntamiento de Arrecife ha vuelto a sacar a licitación el contrato para el mantenimiento y reparación de la red semafórica de la capital lanzaroteña, el único municipio de la isla que cuenta con un sistema integral de semáforos inteligentes conectados a la Unidad Central de la Policía Local.
Se trata de la tercera convocatoria durante el actual mandato, después de que las dos anteriores quedaran desiertas. En esta ocasión, el Consistorio busca atraer a empresas especializadas en sistemas semafóricos que puedan implantarse en Lanzarote y ofrecer un servicio técnico permanente en la isla.
El contrato tiene un presupuesto de 263.981,99 euros por un periodo inicial de dos años, ampliable hasta cuatro, lo que supone una inversión total que supera los 500.000 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de noviembre.
Una red inteligente conectada por fibra óptica
La red semafórica de Arrecife funciona mediante un sistema de fibra óptica y cámaras de control de tráfico que está operativo las 24 horas desde el Centro de Control de la Policía Local. Este sistema permite la regulación y supervisión de los semáforos en tiempo real y se complementa con el sistema municipal de videovigilancia.
Desde el Ayuntamiento explican que las incidencias más comunes se producen cuando accidentes de tráfico dañan los anclajes o la programación de los semáforos, lo que requiere la intervención de personal especializado que actualmente no existe en la isla.
Con esta nueva licitación, la Concejalía de Movilidad y Transportes, dirigida por Mario González Altube, pretende contar con un equipo técnico estable en Lanzarote que permita atender las averías y el mantenimiento del sistema de manera más ágil y eficiente.
