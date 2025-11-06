El cine se hace agua

Tenique Cultural, la asociación organizadora de la Muestra de Cine de Lanzarote, que se desarrolla desde del 20 al 30 de noviembre, expone así su voluntad de tener presencia en toda la geografía lanzaroteña, llegar al mayor número de personas posible y aproximarse a públicos diversos con su oferta de títulos clásicos y contemporáneos del mejor cine. Éxitos como Erin Brokovich, Rango, A civil action o También la lluvia, entre otros títulos, se verán en la Isla durante el desarrollo de la Muestra.

En palabras del director de la Muestra de Cine, Javier Fuentes Feo, “las cintas han sido cuidadosamente seleccionadas para satisfacer todo tipo de gustos. Como es habitual en las propuestas de Tenique Cultural, las historias reflejan la diversidad de las sociedades y culturas en producciones de todas las latitudes. Es una oportunidad muy emotiva e interesante de volver a disfrutar del cine en todos y cada uno de los municipios”. Estas películas se ofrecen con acceso gratuito hasta completar el aforo y en algunos casos estarán presentadas por los directores y las directoras o por personas vinculadas a la temática de las películas. Toda la información adicional está disponible en la web de la Muestra de Cine de Lanzarote.

La Muestra de Cine de Lanzarote cuenta con la colaboración del Cabildo, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission y el patrocinio del Gobierno de Canarias - Islas Canarias Latitud de Vida -, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA) del Ministerio de Cultura y subvención del Gobierno de Canarias.

Proyecciones en municipios

Mañana viernes, a las 19.00 horas, se proyecta Aguas Oscuras, en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo sitio se proyecta la película H2OMX.

La Muestra de Cine proyectará películas donde el agua será el tema protagonista de las historias

El jueves 13, a las 19.00 horas, en el Teatro municipal de Tinajo se proyecta Erin Brokovich, protagonizada por Julia Roberts. Al día siguiente y a la misma hora y en el mismo sitio, proyección de la película Utama.

En La Graciosa, el domingo 16, a las 19 horas se proyecta Sueños canarios, en centro sociocultural Inocencia Páez. El viernes 21, a partir de las 19.00 horas, se proyecta Rango en el Teleclub de Famara. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, proyección de Watermark.

El domingo 23 a las 19 horas, proyección de la película Gabhricha Paus en el Centro Cívico de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé. Al día siguiente, a la misma hora, en el teatro de San Bartolomé, proyección de Hija de la laguna.

El miércoles 26, a las 19 horas, proyección de la película También la lluvia en el teatro municipal de Tías. Al día siguiente, en el mismo lugar y horas, se ofrece la película Secas. Por último, el viernes, día 28 de noviembre, a las 19.00 horas, se proyectará la película A civil action, en el centro cultural La Tegala, en Haría , que al día siguiente finaliza la campaña con la proyección de Rejeito, también a las 19 horas.