Playa Blanca ofrece música y danza de varios continentes

Playa Blanca ofrece mañana y el sábado dos jornadas de danza y música, en la plaza del Carmen, que no solo enseñan la universalidad de la expresión artística, sin ataduras ni fronteras, sino que proyectan sobre el escenario esa multiculturalidad tan presente en la vida cotidiana de la localidad sureña, donde conviven e integran vecinos y vecinas de 80 nacionalidades, unida a la acogida de miles de turistas que durante el año llegan de todo el mundo.

El programa del festival Ritmos del Mundo ofrece mañana, a partir de las 17.00 horas, hasta 10 espectáculos de danza que incluyen muestras culturales suramericanas, caribeñas, árabes, chinas, canarias, españolas y africanas. La danza Hayati, por ejemplo, interpreta expresiones de Egipto, Arabia Saudí y Palestina.

La jornada del sábado, que también se inicia a las 17.00 horas, está reservada para la interpretación de grupos de toque. El festival trae bandas de Irlanda y España, grupo flamenco, mariachi y música caribeña y africana.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, convoca al pueblo de Lanzarote a unirse a este encuentro en comunidad de disfrute colectivo del arte del baile y la música en el mejor escenario posible, Playa Blanca, tierra ejemplo de progreso que convive feliz en la diversidad.

La concejala de Eventos, Comercio y Consumo de Yaiza, Freya Finch, que lidera la organización del evento, apunta: «Ritmos del Mundo habla el lenguaje global del arte y el espectáculo artístico está por encima de idiomas, religiones y costumbres. Playa Blanca nos invita a disfrutar de un programa variado y entretenido y nos anima además a disfrutar de su excelente oferta gastronómica de bares y restaurantes».