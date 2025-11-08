Hoteles y restaurantes lanzan un proyecto de gastronomía sostenible

La Federación Turística de Lanzarote y Hostelan (Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías de Lanzarote y La Graciosa), con la colaboración de SPEL- TurismoLanzarote, han puesto en marcha el proyecto Biosphere Gastronomy Lanzarote, una iniciativa pionera que pretende impulsar la sostenibilidad en el ámbito gastronómico de la Isla y reforzar su posicionamiento como destino turístico responsable.

Este proyecto piloto se desarrolla bajo la metodología Biosphere, una certificación internacional creada por el Instituto de Turismo Responsable (ITR), vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Su objetivo principal es fomentar un modelo de gastronomía sostenible que promueva el producto local, la gestión responsable de los recursos y el compromiso del sector con un futuro más equilibrado y respetuoso con el entorno.

En esta primera edición, 10 restaurantes de Lanzarote y La Graciosa han participado en el programa, de los cuales siete ya han obtenido el distintivo Committed, que acredita el cumplimiento de los primeros indicadores de sostenibilidad establecidos en la metodología Biosphere.

Negocios participantes

Los restaurantes participantes en el proyecto Biosphere Gastronomy Lanzarote son: Lilium, Dunas de Famara, La Forgia, La Bodega de Santiago, Tacande, Ana Viciosa, Alma Tapas & +, 8burgers, Brisa Marina - Juan el Majorero y Salmarina Playa Honda.

Los establecimientos participantes trabajan siguiendo diez starters o ejes de acción, que incluyen buenas prácticas alineadas con los 17 ODS.

Estos ejes abordan desde el uso responsable de los recursos naturales y la reducción de residuos y desperdicio alimentario, hasta la promoción del producto local y de kilómetro cero, así como la igualdad y el bienestar laboral. Además, los restaurantes desarrollan acciones de formación y sensibilización en sostenibilidad, asegurando que su compromiso se traduzca en resultados tangibles, tanto dentro como fuera de sus cocinas.

Liderazgo en sostenibilidad

El proyecto Biosphere Gastronomy Lanzarote refuerza la colaboración público-privada entre el sector turístico FTL-Hostelan y la SPEL-Turismo Lanzarote, consolidando a la isla de Lanzarote como territorio pionero en sostenibilidad gastronómica dentro del modelo Biosphere.

«Este proyecto representa un paso decisivo hacia un turismo más consciente y responsable. Queremos que nuestra gastronomía no solo sea un reflejo de la identidad local, sino un ejemplo de sostenibilidad y respeto por nuestro entorno», señaló la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez.

El proyecto supone una oportunidad estratégica para diferenciar la oferta gastronómica de la Isla

Por su parte, el presidente de la asociación Hostelan, Orlando Ortega, ha destacado que este proyecto evidencia el compromiso del sector: «Para nuestros restauradores, la sostenibilidad es mucho más que una práctica, es un compromiso con nuestros clientes, con los productores locales y con la Isla. Con Biosphere Gastronomy Lanzarote demostramos que la excelencia gastronómica y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano».

Asimismo, el proyecto supone una oportunidad estratégica para diferenciar la oferta gastronómica de la isla de Lanzarote y atraer a un turismo más consciente, fortaleciendo la economía y la cadena de valor local y ofreciendo al visitante una experiencia culinaria auténtica y sostenible.