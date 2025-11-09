Literatura, música y humor, el ‘menú’ para disfrutar de Arrecife

Cultura Arrecife inicia la segunda semana de su programación cultural de noviembre, con actos para todos los públicos tras los celebrados el pasado fin de semana.

Así, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acogerá dos talleres del Festival de Literatura de Lanzarote. El primero el martes 11 a cargo de Matías Candeira titulado El diente de la ballena y el segundo el martes 18 a cargo de Men Marías titulado Escribir novela negra. Ambos de 17 a 20 horas.

La música cuenta con protagonismo en Arrecife este mes. Así, la Sala Teatro Cine Atlántida acogerá a las 20 horas del miércoles 12 el concierto tributo The greats songs of Dire Straits; mientras que el viernes 15, a partir de las 19.30 horas, la plaza de El Almacén será escenario de un concierto del Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC 25) en el que intervendrán Belice, Nave Rota y Ariel Noure.

Otro de los espacios que albergará actos será La Recova Municipal, escenario desde las 20 horas del viernes 14 del Show Patético, del humorista y actor Abián Díaz. El mismo día y a la misma hora la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acogerá el documental Curanderas canarias, tradiciones de sanación, de Beatriz Chinea.

Este mismo espacio acogerá a las 19 horas del jueves 20 la presentación del libro El Roque del Este, del autor lanzaroteño Pepe Betancort. Y también el jueves 20 de noviembre, a partir de las 20 horas, tendrá lugar en el Centro Cívico Arrecife el concierto Cruce de Caminos con José Vicente Pérez, Adrián Niz, Benito Cabrera, Tomás Fariña, Almudena Hernández e Israel López.

Al día siguiente, viernes 21, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acogerá desde las 19 horas la presentación del libro Antonio Cubillo, del antifranquismo al independentismo africanista, de Zebensuí López Trujillo; mientras que el sábado 22 a mediodía La Plazuela de Arrecife albergará el espectáculo familiar splash of Colors y La Recova Municipal el espectáculo músico-teatral Sonidos de una mina, a partir de las 20 horas.

La oferta de Cultura Arrecife para noviembre se completará con dos nuevas sesiones de los Encuentros de Arquitectura y Arte consistentes en talleres de aprendizaje de dibujo urbano con acuarelas a cargo de la argentina afincada en Lanzarote Bárbara Müller los domingos 23 y 30 a partir de las 11 horas; así como con la lectura poética y mesa redonda Yerma son las otras, de Angie Martín el martes 25 desde las 19 horas en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife.

Asimismo, el viernes 28 el humorista Darío López presentará a partir de las 20 horas en el parque Islas Canarias su espectáculo Evolucionando sin necesidad ninguna; y el sábado a mediodía la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acogerá una nueva sesión de La Pantalla Chinija con la proyección de Shaun el Cordero para disfrutar en familia.