Un noviembre muy visual y teatral

El Área de Cultura del Cabild o de Lanzarote presenta una variada programación en el penúltimo mes del año, con el otoño a cuestas y a pocas semanas de la llegada del invierno, las fiestas de Navidad y otro año. Tras dejar atrás los dos primeros fines de semana, habrá actos para todos los públicos y edades durante este mes de noviembre.

Veintinueve trece

Del 10 al 15 de noviembre, Lanzarote acoge la décima edición del festival de fotografía y artes visuales Veintinueve Trece, un encuentro que convierte la imagen en motor de reflexión, creación y pensamiento contemporáneo. Este año, el evento reúne conferencias, exposiciones, talleres, proyecciones, presentaciones de libros y debates en torno a la fotografía y el audiovisual como formas de expresión.

Muestra de Cine

Este festival se ha consolidado como uno de los encuentros cinematográficos más singulares del panorama nacional e internacional, por su capacidad para tender puentes entre lo local y lo global. Más allá de la proyección pública de películas o del desarrollo de su sección competitiva, la muestra invita a reflexionar sobre asuntos profundamente ligados a la identidad de Lanzarote, pero que también resuenan en otras partes del mundo. Esta nueva edición tendrá lugar del 20 al 30 de noviembre.

Teatro

El viernes 28, el Auditorio de Jameos del Agua acoge Lady Lady Lady, un monólogo escrito por Sara García Pereda, dirigido por Pedro Ayose y protagonizado por Lola Rodríguez, que aúna teatro de palabra, audiovisual y poética del cuerpo para dar voz a las mujeres del Archipiélago. El próximo día 29 de noviembre, la compañía Teatro La República celebra su treinta aniversario con Enemigo, una adaptación de la obra de Henrik Ibsen dirigida por Nacho Cabrera, que reflexiona sobre la justicia, la verdad y las tensiones éticas en tiempos de noticias falsas y crisis medioambientales.

Música

El sábado 22, Lanzarote Ensemble ofrecerá por primera vez en la isla la interpretación íntegra de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. La formación de cámara, integrada por veintiocho músicos, reunirá el talento local en un viaje musical que une la nostalgia europea con el impulso del continente americano.

Charlas y conferencias

Dentro del programa de la Muestra de Cine de Lanzarote, el ciclo de charlas en torno al agua reunirá a destacadas voces del pensamiento, el arte y la literatura. Participarán la historiadora del arte Amara Florido Castro, el filósofo Iván de los Ríos, el crítico de cine Roger Koza, el catedrático Eloy Martos, la escritora Mare Cabrera, y la coleccionista Gabriela Cendoya junto al fotógrafo Daniel L. Fleitas, quienes abordarán la temática del agua como símbolo, recurso y horizonte cultural. Además, la conversación entre el fotógrafo Daniel L. Fleitas y la coleccionista Gabriela Cendoya explorará el diálogo entre la naturaleza, la fotografía y los fotolibros.

Exposiciones

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz de Arrecife inaugura este mes Una luz negra, exposición de Marco Alom. La muestra reúne los trabajos más recientes del creador, en los que el dibujo se convierte en medio de experimentación y reflexión sobre el entorno cambiante que habitamos. Se trata, además, de un recorrido poético por la transformación del mundo que nos rodea en estos tiempos. Además, en la capital lanzaroteña se puede seguir disfrutando de las exposiciones estrenadas el mes pasado en El Almacén: Jardín secreto, Lo incurable y Felicidad terrena.