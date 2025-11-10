Arrecife licita por 1,5 millones la limpieza de los centros culturales

El Área de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del Servicio de limpieza, conserjería (recepción), conservación y mantenimiento de las instalaciones culturales y otras dependencias municipales, un contrato esencial para garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de los espacios culturales de la capital.

El presupuesto base de licitación del contrato, sin impuestos, asciende a 1.556.270,92 euros, mientras que el valor estimado total del contrato alcanza los 3.501.525,42 euros. El contrato tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

El contrato se divide en dos lotes: el lote 1, relativo al servicio de limpieza de las instalaciones culturales del municipio, con un presupuesto base (sin impuestos) de 284.940,42 euros; y el lote 2, que recoge el servicio de conserjería, recepción, conservación y mantenimiento de las instalaciones culturales, Casa de la Juventud, Museo de Historia y Centro de Asociaciones, con un presupuesto base (sin impuestos) de 1.271.330,50 euros.

Entre los centros incluidos en el contrato figuran el Centro Cívico de Arrecife, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, la Casa de la Juventud, el Museo de Historia de Arrecife (Castillo de San Gabriel), la Biblioteca Municipal Infantil, el Espacio de Asociaciones y los centros socioculturales de los barrios de Maneje, Titerroy, San Francisco Javier, Valterra, Argana, La Vega, Tinasoria y Los Alonso, entre otras instalaciones.

El pliego contempla la subrogación del personal, la aplicación de los convenios colectivos sectoriales de limpieza y servicios auxiliares y la implantación de un sistema de gestión informatizado que permitirá al Ayuntamiento supervisar en tiempo real las tareas de mantenimiento, limpieza y atención en las instalaciones.

El concejal de Contratación y teniente de alcalde, Echedey Eugenio, ha destacado que «desde el área de Contratación llevamos meses trabajando para regularizar y actualizar los servicios municipales, garantizando que todos los contratos se tramiten mediante procedimientos públicos, transparentes y ajustados a la ley».

Asimismo, añade que «esta licitación forma parte del esfuerzo del Ayuntamiento por poner al día la gestión de los servicios esenciales, ofreciendo seguridad jurídica y mejores condiciones de funcionamiento para los espacios culturales y para la ciudadanía».

La concejala de Cultura, Abigail González, subraya la importancia del contrato para la vida cultural de Arrecife, señalando que «queremos que nuestros centros culturales estén siempre en las mejores condiciones, acogiendo actividades, talleres, exposiciones y encuentros vecinales en espacios cuidados y funcionales. Este contrato es clave para seguir dinamizando la oferta cultural de nuestros barrios y acercar la cultura a toda la ciudadanía».

El procedimiento de licitación es abierto y de tramitación ordinaria, permitiendo la presentación electrónica de ofertas hasta el 15 de diciembre de 2025 a las 13.00 horas (hora canaria). La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 16 de diciembre a las 9.30 horas.