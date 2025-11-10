La Policía Local de Arrecife incauta más de 500 falsificaciones destinadas a la venta en mercadillos
¿Hasta qué punto se ha extendido la venta de productos falsos en Lanzarote? La operación policial revela un flujo constante de mercancía falsificada hacia los mercadillos de la isla
Agentes de la Policía Local de Arrecife intervinieron más de 500 artículos falsificados durante un control preventivo a un vehículo que transportaba mercancía sospechosa. Tras la inspección, los agentes comprobaron que los productos —entre ellos bolsos, carteras y mochilas de marcas reconocidas— presentaban claros indicios de falsedad, por lo que se procedió a la incautación del material.
Entre los objetos intervenidos también se hallaron placas con logotipos de marcas de lujo, utilizadas para ensamblar los artículos de marroquinería falsificada y simular su autenticidad.
Operativos constantes para frenar el fraude comercial
La mercancía intervenida estaba destinada a su venta en los principales mercadillos de Lanzarote. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, y las marcas afectadas ya han sido notificadas para personarse en la causa.
La Policía Local de Arrecife mantiene operativos continuos para combatir la venta de falsificaciones y proteger el comercio legítimo, velando por los derechos de consumidores y empresas.
La institución recuerda que vender productos falsificados puede acarrear penas de prisión de 6 meses a 2 años, además de indemnizaciones económicas a las marcas perjudicadas.
