La Policía Local de Arrecife incauta más de 500 falsificaciones destinadas a la venta en mercadillos

Agentes de la Policía Local de Arrecife intervinieron más de 500 artículos falsificados durante un control preventivo a un vehículo que transportaba mercancía sospechosa. Tras la inspección, los agentes comprobaron que los productos —entre ellos bolsos, carteras y mochilas de marcas reconocidas— presentaban claros indicios de falsedad, por lo que se procedió a la incautación del material.

Entre los objetos intervenidos también se hallaron placas con logotipos de marcas de lujo, utilizadas para ensamblar los artículos de marroquinería falsificada y simular su autenticidad.

Operativos constantes para frenar el fraude comercial

La mercancía intervenida estaba destinada a su venta en los principales mercadillos de Lanzarote. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, y las marcas afectadas ya han sido notificadas para personarse en la causa.

Agentes de la Policía Local de Arrecife intervinieron más de 500 artículos falsificados / Policia Local Arrecife

La Policía Local de Arrecife mantiene operativos continuos para combatir la venta de falsificaciones y proteger el comercio legítimo, velando por los derechos de consumidores y empresas.

La institución recuerda que vender productos falsificados puede acarrear penas de prisión de 6 meses a 2 años, además de indemnizaciones económicas a las marcas perjudicadas.