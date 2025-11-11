El Lanzarotemprende premia un proyecto de entrenamiento físico

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa entregó ayer los galardones de la XIV edición del Premio Lanzarotemprende, un certamen que reconoce el talento y la capacidad innovadora de las personas emprendedoras.

El primer premio de esta edición recayó en Método XXI, un proyecto liderado por Jonás Robayna, que promueve la profesionalización del entrenamiento físico a través de la ciencia y la atención personalizada. La iniciativa busca acercar un modelo de ejercicio basado en la evidencia y adaptado a cada persona. Como ganador, recibe un plan publicitario valorado en 3.000 euros y un premio en metálico de 2.000 euros, financiado por la Fundación Cajasiete.

El segundo premio fue para Doko Centro Veterinario, un proyecto que ofrece servicios integrales orientados al bienestar animal, combinando atención profesional, tecnología avanzada y un trato cercano y continuado con las familias y sus mascotas. Sus fundadores reciben un plan publicitario valorado en 1.500 euros y un premio en metálico de 1.000 euros por la Fundación Cajasiete.

El tercer premio correspondió a Atiki Centro Integral, primer baby spa de Lanzarote, con un espacio especializado en ofrecer terapias y acompañamiento a niños y niñas con neurodivergencias, fomentando su desarrollo desde una atención multidisciplinar.El proyecto recibió un plan publicitario valorado en 1.200 euros

El acto, celebrado en el Hotel Lancelot Playa, reunió a una amplia representación del tejido empresarial y de emprendedores.