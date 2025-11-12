Arrecife prohíbe estacionar coches en calles sensibles a las inundaciones por lluvias fuertes

El Ayuntamiento de Arrecife mantiene activado, desde las 7 horas de este miércoles, el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la borrasca Claudia, junto a las alertas por lluvias, vientos, tormentas y oleaje.

Tras la activación del PEMU, decretada ayer por el alcalde Yonathan de León, la Policía Local ha desplegado efectivos durante toda la tarde y noche de este miércoles para evitar el estacionamiento de vehículos en zonas sensibles donde se producen inundaciones en episodios de lluvia intensa, como las que se esperan por el paso de la borrasca este jueves sobre Lanzarote.

Zonas de riesgo y medidas preventivas

Cuando se activa el PEMU tras la declaración de alerta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el plan establece la prohibición de estacionar en varias calles de Arrecife conocidas por su especial vulnerabilidad.

Las aguas procedentes de lluvias intensas que descienden desde los barrancos de Montaña Mina, Zonzamas y Maneje llegan a la zona baja de la ciudad buscando su desembocadura natural. Por ello, desde hace casi dos siglos, la toponimia denomina este lugar como La Vega, donde se encuentran las calles Portugal, Argentina y varias vías aledañas incluidas en el Plan Municipal de Inundaciones.

Junto a estas vías se localiza la calle El Antonio, próxima a la Ciudad Deportiva de Arrecife, en Titerroy, por donde discurren aguas que bajan desde Argana Alta atravesando las calles Tenderete y Hermanos Álvarez Quintero, hasta desembocar en zonas como La Plazuela y Cuatro Esquinas, ambas al nivel del mar.

Hoy en la calle Portugal del barrio de La Vega, en Arrecife. / Ayuntamiento de Arrecife

El consistorio ha pedido colaboración ciudadana para evitar aparcar en zonas sensibles a inundaciones, tal como marca el plan de emergencia. Desde esta tarde, la Policía Local y la Concejalía de Movilidad y Transporte han colocado vallas informativas en los puntos críticos.

El alcalde Yonathan de León ha movilizado un retén de 200 personas, operativo desde hoy y durante todo el jueves. Además, el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades al aire libre y en instalaciones deportivas municipales, medida que entrará en vigor a las 24:00 horas.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés, hace un llamamiento a la responsabilidad vecinal, recordando que cualquier emergencia debe comunicarse al 112, que coordina la actuación de los servicios operativos municipales.

Cierres, desvíos y prevención en el litoral

De forma paralela, la Concejalía de Movilidad y Transportes, dirigida por Mario González Altube, coordina los cierres de vías y posibles desvíos alternativos ante los episodios de lluvia previstos por la AEMET entre las 9 y 14 horas de este jueves 13.

Desde esta tarde, el Área de Movilidad mantiene vallado todo el perímetro del Parque Temático, en el litoral, donde el oleaje intenso ya está generando olas de gran altura que penetran en el paseo, muy transitado por vecinos y visitantes.