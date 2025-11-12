El Cabildo activa el intercambio de ropa usada para evitar que se tire

El Área de Residuos del Cabildo de Lanzarote y del programa de educación ambiental Lanzarote Recicla se suma un año más a la Semana Europea de la Prevención de Residuos, que se celebrará del 17 al 23 de noviembre para promover hábitos sostenibles y sensibilizar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar.

Así, la corporación insular organiza el 15 de noviembre, de 9.00 a 13.00 horas, en el centro sociocultural de Nazaret, el mercado Moda sin residuos, una actividad abierta al público que busca dar una segunda vida a las prendas de vestir y promover un consumo más consciente. Bajo el lema Dale una nueva vida a tu armario, esta acción se desarrollará en colaboración con Lanzarote Macramé, que desde 2021 impulsa el intercambio y venta de ropa de segunda mano. Durante la jornada, las personas participantes podrán llevar hasta tres prendas o complementos en buen estado, que serán evaluados y valorados para permitir el trueque mediante un sistema de fichas. Con esta dinámica, se busca promover la economía circular y dar visibilidad a nuevas formas de consumo más sostenibles.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destaca que «la Semana Europea de la Prevención de Residuos es una oportunidad para reforzar nuestro compromiso con un modelo de isla más sostenible. Con acciones como la organización de Moda sin residuos implicamos a la ciudadanía en la protección del medio ambiente desde gestos cotidianos, demostrando que cada pequeño cambio cuenta».

Por su parte, el consejero de Residuos, Domingo Cejas, subraya que «este mercado es un ejemplo claro de economía circular aplicada a la vida diaria. Reutilizar y compartir en lugar de desechar es una forma sencilla y efectiva de reducir residuos y cuidar Lanzarote».