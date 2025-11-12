El Cabildo de Lanzarote suspende las actividades al aire libre y cierra centros y servicios por la borrasca Claudia

El Cabildo de Lanzarote ha activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) desde las 00:00 horas de este jueves a raíz de la alerta por tormentas, lluvias, fuertes vientos y oleaje a causa de la borrasca Claudia, que prevé que afecte a las islas de Lanzarote y La Graciosa a partir de la próxima madrugada.

Por ese motivo, el Cabildo de Lanzarote ha suspendido todas las actividades al aire libre y ha declarado el cierre de las instalaciones culturales, educativas y deportivas de Lanzarote y La Graciosa, así como las visitas a los centros de día y las residencias de mayores mientras esté vigente la alerta.

La Ciudad Deportiva Lanzarote, el Centro Insular de Enseñanzas Musicales (CEIM), la Biblioteca Insular y todos aquellos locales de titularidad insular también permanecerán cerrados desde las 00:00 horas hasta la finalización de la alerta.

El Cabildo de Lanzarote solicita a la población de ambas islas que extreme las precauciones y evite los desplazamientos innecesarios mientras esté vigente la alerta, e invita a la ciudadanía a ponerse en contacto con el Consorcio de Seguridad y Emergencias ante cualquier incidencia que pueda ocasionar esta borrasca.