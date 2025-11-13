La borrasca Claudia pierde fuerza en Lanzarote tras dejar más de 200 rayos frente a la costa oeste

La borrasca Claudia comienza a perder intensidad en Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencias. El frente más activo, que durante la madrugada dejó una intensa actividad eléctrica con más de 200 rayos frente a la costa oeste, se ha ido desestructurando progresivamente y ahora la zona más activa se encuentra al norte de la isla.

A lo largo de la mañana está previsto el paso de una línea de inestabilidad menos activa, que podría dejar algunas lluvias aisladas, pero sin el impacto que tuvo el frente principal.

Imagen del frente meteorológico durante la mañana del jueves / LP/DLP

Servicios mínimos marítimos y normalidad en el aeropuerto

La compañía Líneas Romero ha anunciado que este jueves solo realizará servicios mínimos con La Graciosa, con tres conexiones programadas: una por la mañana, otra al mediodía y la última por la tarde, debido a las condiciones marítimas.

Los efectos de la borrasca Claudia en Lanzarote / LP/DLP

Por su parte, el aeropuerto de Lanzarote opera con normalidad, sin incidencias destacadas hasta el momento, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles cambios meteorológicos a lo largo de la jornada.