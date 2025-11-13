La borrasca Claudia pierde fuerza en Lanzarote tras dejar más de 200 rayos frente a la costa oeste
El frente principal se ha desestructurado y la actividad eléctrica se debilita en el mar, mientras se mantiene una línea de inestabilidad menos activa durante la mañana
La borrasca Claudia comienza a perder intensidad en Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencias. El frente más activo, que durante la madrugada dejó una intensa actividad eléctrica con más de 200 rayos frente a la costa oeste, se ha ido desestructurando progresivamente y ahora la zona más activa se encuentra al norte de la isla.
A lo largo de la mañana está previsto el paso de una línea de inestabilidad menos activa, que podría dejar algunas lluvias aisladas, pero sin el impacto que tuvo el frente principal.
Servicios mínimos marítimos y normalidad en el aeropuerto
La compañía Líneas Romero ha anunciado que este jueves solo realizará servicios mínimos con La Graciosa, con tres conexiones programadas: una por la mañana, otra al mediodía y la última por la tarde, debido a las condiciones marítimas.
Por su parte, el aeropuerto de Lanzarote opera con normalidad, sin incidencias destacadas hasta el momento, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles cambios meteorológicos a lo largo de la jornada.
- El fotógrafo que venció las nubes: así se capturó la alineación solar con el Teide desde Lanzarote
- Yaiza reclama al Cabildo que quite 12 ‘cadáveres’ de palmeras en Uga
- Daniel Mur, Lanzarote tiene nuevo volcán
- La Policía Local de Arrecife incauta más de 500 falsificaciones destinadas a la venta en mercadillos
- El Cabildo de Lanzarote suspende las actividades al aire libre y cierra centros y servicios por la borrasca Claudia
- Playa Blanca ofrece música y danza de varios continentes
- La última fotografía de Juan Méndez en Lanzarote que quita el hipo
- El cine se hace agua