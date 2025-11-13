La limpieza de barrancos y la mejora de tuberías recibirán 1,7 millones

La Junta General y la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote (CIAL) aprobaron ayer el presupuesto de 2026, que asciende a 2.869.800,24 euros, lo que supone un incremento de 1.095.547,17 euros (un 38,17 por ciento) más respecto al ejercicio anterior. Las cuentas priorizan la inversión en infraestructuras hidráulicas, reducción de pérdidas en red y mejora de cauces de barrancos, unas actuaciones a las que se destinarán 1,7 millones.

«Las inversiones prioritarias están orientadas fundamentalmente a los trabajos en materia de prevención de fuertes lluvias, mediante el acondicionamiento de cauces y barrancos, algo que ya hemos estado haciendo durante este año; así como en la renovación de las redes de abastecimiento», según el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, Domingo Cejas.

«Con este nuevo marco presupuestario, el Consejo Insular de Aguas refuerza su compromiso con la planificación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua en la isla, avanzando en actuaciones clave para la seguridad hídrica y la protección del territorio», añade Cejas.

En la Junta General el gerente del CIAL, Erik Martín, detalló de forma pormenorizada el apartado de ingresos y gastos de las cuentas del próximo año y presentó y dio la bienvenida al nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias, José Miguel García Leal, y al consejero suplente en representación del Grupo Socialista, Benjamín Perdomo, en su primera asistencia a la Junta.

Barrancos y nuevas tuberías

De los 1.702.297,94 euros del capítulo de inversiones reales, 500.000 euros corresponden a la anualidad 2026 del acuerdo marco para trabajos de limpieza y acondicionamiento de los cauces de barrancos, otros 500.000 euros se incluyen en el acuerdo marco para renovación de redes de abastecimiento destinados a la reducción de pérdidas en red, y 461.779,02 euros en la limpieza de los barrancos de Trujillo, La Elvira, Curbelo-Chafariz y La Negra en el municipio de Haría.

El presupuesto para el próximo año contempla también partidas para la instalación de estaciones meteorológicas, para obras complementarias en regadíos y para la expropiación de terrenos de las 108 arquetas del regadío de nordeste.

De los ingresos previstos en el presupuesto del próximo ejercicio, 530.000 euros proceden de fondos propios, principalmente del canon de vertido y de los intereses de depósitos financieros, mientras que el Cabildo aportará 2.339.800,24 euros distribuidos en una transferencia anual de 1.389.800,24 euros para el funcionamiento del Consejo y 950.000 euros adicionales destinados a obras hidráulicas y actuaciones en red. Una vez aprobada la propuesta por la Junta de Gobierno y la Junta General, el presupuesto será remitido al Cabildo de Lanzarote para su aprobación definitiva y consolidación dentro del presupuesto general de la corporación insular.