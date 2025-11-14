Visto bueno a la vía de Puerto del Carmen a una salida del aeropuerto

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha emitido un informe ambiental favorable sobre el proyecto de duplicación de la carretera LZ-40, que une Puerto del Carmen con una de las salidas del aeropuerto. El dictamen positivo se produce tras culminar el procedimiento de evaluación ambiental simplificada, de acuerdo con la Ley 4/2023 de Impacto Ambiental, y tras analizar la documentación remitida por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, promotora de la actuación, informa Efe.

Con este paso, la Consejería de Transición Ecológica y Energía culmina su participación en el procedimiento ambiental, permitiendo que el proyecto continúe su tramitación por parte de Obras Públicas de cara a su ejecución.

Un paso clave para una infraestructura demandada

El consejero regional del área, Mariano Hernández Zapata, destaca que «este informe supone un paso clave para el avance de una infraestructura largamente demandada por la Isla, garantizando al mismo tiempo la máxima protección ambiental».

La nueva LZ-40 mejorará la seguridad vial y la conectividad entre los principales núcleos del sur y centro

«Cumplimos con la legalidad y los más altos estándares ambientales. Nuestra prioridad es que las obras necesarias para el desarrollo de Canarias sean sostenibles y respetuosas con el territorio», apunta. El consejero explica que el trabajo de su departamento «se ha centrado en asegurar que la duplicación de la vía cumpla con todos los supuestos legales, teniendo en cuenta los espacios naturales y las especies que habitan en la zona».

En este sentido, el consejero apunta que «la duplicación se desarrolla sobre una carretera ya existente y dentro del mismo corredor viario, sin ocupación de terrenos protegidos, ni alteración de los valores naturales o paisajísticos, por lo que la afección se considera nula tanto en fase de obras como en la de explotación».

Zapata subraya: «La nueva LZ-40 mejorará notablemente la seguridad vial y la conectividad entre los principales núcleos del sur y el centro de la Isla, uniendo desarrollo y sostenibilidad».

El proceso de evaluación se ha realizado conforme a la normativa vigente, con la participación de las administraciones competentes y de las personas interesadas durante el trámite de consulta pública, «garantizando la transparencia y el cumplimiento de los plazos administrativos», señala.