Oswaldo Luis Medina y Elsa Padrón, campeones de Canarias de trail en la Haría Titán 2025

La Haría Titán 2025 volvió a situar al norte de Lanzarote en el centro del deporte regional, proclamando a Oswaldo Luis Medina y Elsa Padrón como campeones de Canarias de trail en una edición que reunió a cerca de 900 participantes de 12 nacionalidades y que se consolida, tras solo cinco años, como una cita imprescindible para los amantes del trail running.

El fin de semana arrancó con una programación orientada a todas las edades y niveles, reforzando el carácter participativo, inclusivo y familiar que distingue a la prueba. La jornada del viernes comenzó con la modalidad de Senderismo Inclusivo, una experiencia que integró deporte, paisaje, cultura y convivencia, reafirmando el espíritu abierto que caracteriza a la Haría Titán. Más tarde, la modalidad Chinij@s llenó de entusiasmo la plaza de Haría, convirtiéndola en un escenario de diversión para los más pequeños, que disfrutaron de recorridos adaptados a cada edad. El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, acompañó personalmente a las familias, apoyando a la cantera deportiva del municipio.

El sábado llegó el turno de la competición con las tres distancias principales —42,5 km, 22,5 km y 14,5 km—, que desde primeras horas de la mañana movilizaron a corredores dispuestos a disfrutar del carácter técnico y espectacular del norte lanzaroteño. La emoción estuvo presente en cada salida, ya fuera para quienes aspiraban a los primeros puestos o para quienes buscaban completar su desafío personal y cruzar la meta.

Distancia reina

La distancia reina de 42,5 km, válida para el Campeonato de Canarias de Trail, partió a las 7:00 horas y presentó un recorrido de 2.180 metros de desnivel positivo, con los imponentes paisajes de Haría como telón de fondo. En una llegada memorable, Oswaldo Luis Medina y Sergio Machín cruzaron juntos la meta con un tiempo de 03:50:53, seguidos por Yonet González (03:55:32). En la categoría femenina, Elsa Padrón se proclamó campeona regional con 5:26:03, acompañada por Elena Valiente (05:30:05) y María Tatiana Mujica (05:37:32).

A las 08:00 horas tomó la salida la modalidad Geoparque (22,5 km), una prueba exigente dirigida a corredores con experiencia. El vencedor masculino fue Tomáš Polívka (1:52:03), escoltado por Raúl Santana (1:54:42) y Rayco Hernández (1:57:54). En la categoría femenina, Alba Rey se impuso con 2:22:13, seguida de Sandra Ortiz (2:25:08) y Laura Mulcahy (2:29:29).

La modalidad Joven (14,5 km) cerró la competición con un recorrido rápido pero intenso. Los triunfadores fueron Echedey Curbelo (1:24:36) y Lorena Rodríguez (1:26:14), confirmando el crecimiento de la nueva generación del trail canario.

Un año más, la organización destacó por su fuerte compromiso ambiental, premiando a los corredores que depositaron sus geles en las urnas habilitadas e impulsando prácticas responsables durante todo el evento. La Haría Titán mantiene la prestigiosa certificación Green CxM Trail otorgada por la FEDME, un sello que solo poseen seis carreras en toda España y que reconoce el esfuerzo de la prueba por avanzar hacia un modelo de competición sostenible.

La entrega de trofeos puso fin a la quinta edición en un acto al que asistieron el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón; el concejal de Deportes de Haría, Alberto de León; la concejala Chaxiraxi Niz y varios miembros del Haría Trail Team, organizador de la prueba.

La Haría Titán cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Haría, el Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, la Consejería de Juventud, la Consejería de Medio Ambiente y Geoparque, el Servicio Insular de Deportes, el Consorcio de Seguridad y Emergencias, Islas Canarias Latitud de Vida, CICAR y We-Create.