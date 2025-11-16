Pateadas por la geografía del agua

Los días 22 y 23 de noviembre tendrá lugar la primera pateada, llamada Del aljibe a la desaladora: tres eras del agua en Lanzarote. Será un viaje fascinante por la historia del agua en Lanzarote, una isla que ha sabido sobrevivir y prosperar gracias a su ingenio y capacidad de adaptación.

Desde los antiguos sistemas de captación en tiempos de la conquista hasta las modernas plantas desaladoras, en esta ruta se verán los grandes hitos que han marcado la relación de los lanzaroteños con este recurso vital.

La segunda pateada, con el nombre Periodo aborigen: cómo la población aborigen apagó su sed, se adentrará en las huellas de los primeros habitantes de Lanzarote para conocer de dónde vinieron, qué sintieron al encontrarse una isla sin agua y cómo lograron sobrevivir. El 29 y el 30 de noviembre se recorrerá un sorprendente legado de estructuras aborígenes ligadas a la cultura del agua, testimonio del ingenio y la adaptación de un pueblo que supo vivir en condiciones extremas.

También los días 29 y 30 se realizará la pateada El pulso seco de Lanzarote: el agua y la naturaleza. Esta será una experiencia única para quienes aman la naturaleza ya que mostrará cómo la biodiversidad ha desarrollado estrategias de supervivencia ante un clima árido. Durante la pateada se aprenderá cómo las especies en Lanzarote se relacionan entre sí.

Además de estas pateadas, la Muestra de Cine de Lanzarote ofrecerá a chinijas y chinijos de seis a 12 años la posibilidad de realizar una actividad destinada a viajar a través del tiempo para descubrir la historia del agua en Lanzarote. Un paseo increíble por la historia del agua, el 23 y 30 de noviembre, recorrerá de forma divertida y educativa, la evolución desde los primeros habitantes de la isla, pasando por la época tras la conquista, cuando el agua era un tesoro esencial y objeto de respeto, hasta nuestro presente de aparente abundancia, e incluso imaginando el futuro, consecuencia directa de nuestras decisiones de hoy.

La Muestra de Cine de Lanzarote cuenta con la colaboración del Cabildo insular de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) a través de su marca de producto Lanzarote Film Commission y también el patrocinio del Gobierno de Canarias - Islas Canarias Latitud de Vida -, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA) del Ministerio de Cultura y subvención del Gobierno de Canarias.n