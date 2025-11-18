Betancort destaca los logros de su gestión y el PSOE solo ve fantasía

La primera jornada del Debate del Estado de la Isla 2025, un ejercicio anual de rendición de cuentas que desde ayer y hasta hoy se celebra en el salón de plenos, volvió a poner de manifiesto que el grupo de gobierno y la oposición no coinciden en el análisis sobre Lanzarote. Mientras el equipo de gobierno presidido por Oswaldo Betancort reivindicó que ha protagonizado «los dos años y medio más resolutivos de la política insular en los últimos tiempos», desde la oposición se enfatizó que «que la población de Lanzarote pierde calidad de vida mientras Oswaldo Betancort pinta una isla imaginaria».

El presidente insular enfatizó algunas de las muchas inversiones ejecutadas y movilizadas en apenas dos años y medio, una actividad en la gestión que constituye «el mayor esfuerzo inversor y de gestión de la historia reciente del Cabildo», y que hoy la Institución ya muestra resultados visibles. Se refería a la Residencia de Mayores de Tahiche, por fin desbloqueada, con obras en marcha y más de 16 millones de euros de inversión; al Centro Integral de Cáritas de Altavista, el proyecto social más ambicioso de la Isla, con 10 millones financiados por el Cabildo.

Asimismo, destacó la Balsa de Tinache (6 millones), al Parque Eólico de San Bartolomé (12 millones), la nueva planta de compostaje de Zonzamas (7 millones), la planta desaladora portátil para riego agrícola, el saneamiento de El Golfo o a la reapertura del matadero insular, entre otras intervenciones en estos dos años.

Uno de los ejes centrales de la intervención fue el ciclo integral del agua, catalogado por el presidente como «una prioridad histórica». Betancort anunció que ya están movilizados 65 millones de euros en infraestructuras clave -en ejecución, finalizadas o en contratación- y reivindicó que «en este mandato se ha hecho lo que debía haberse hecho en la pasada legislatura y no se hizo».

Frente a ello, enumeró avances históricos en la materia como la activación de todas y cada una de las herramientas de planeamiento insular. Adelantó la validación ambiental -ayer mismo- del documento de alcance del Plan Especial de La Geria; recordó la situación adelantada del PRUG del Archipiélago Chinijo; matizó que la planificación energética insular está en marcha; y mostró su satisfacción ya que el nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) ha superado la fase de exposición pública y que contará con su documento antes de fin de año.

Betancort remarcó que el nuevo documento preliminar del PIOT protege el 60% del territorio, triplica el suelo agrícola y elimina más de 100.000 metros cuadrados de uso turístico en Playa Blanca. Además, destacó que se han retirado 2.100 camas turísticas con licencias caducadas y que el Cabildo ha inspeccionado viviendas vacacionales, detectando 150 irregulares que no operarán en el mercado.

Por otro lado, el presidente subrayó que en Lanzarote el gasto turístico por persona y día, 196,27 euros, lidera en el Archipiélago, y es al mismo tiempo la isla que mejor contiene el crecimiento en la llegada de turistas, con un 1,9% de aumento en los primeros meses de 2025, por debajo del resto de islas.

La primera jornada del Debate del Estado de la Isla ha servido para que Betancort destaque cómo los gestores públicos de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote han implementado acciones concretas: informadores ambientales, control de accesos, guaguas lanzadera en enclaves sensibles y la licitación del nuevo sistema integral de transporte, vigilancia y mantenimiento en el Parque Natural de Los Volcanes. Además, anunció nuevas actuaciones firmes contra actividades ilegales como las rutas de buggies en espacios protegidos.

Por otro lado, el presidente calificó de «transformación radical» el cambio experimentado en políticas sociales. Dijo que el Cabildo ha recuperado la colaboración y consolidado 35 millones de euros para el concierto social (2024-2029), otros 50 millones anuales de gasto social en convenios y proyectos que atienden a miles de personas, el Consejo Insular de las Personas Mayores, y una Estrategia de Accesibilidad e Inclusión que es referencia regional.

Una isla imaginaria

La población de Lanzarote y La Graciosa vive hoy peor que hace un año mientras el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, se empeña en dibujar una isla que no existe. Esa fue la idea central que defendió la portavoz del Grupo Socialista, Ariagona González, que confrontó el relato triunfalista del presidente con la realidad cotidiana de la ciudadanía.

Para el PSOE, el sentido de este debate debería ser responder a una pregunta tan simple como decisiva: si nuestra gente vive mejor que hace un año. «Lamentablemente no», afirmó González, «y lo que es peor, el presidente y su gobierno parecen más preocupados por alimentar su burbuja de propaganda, viajes y comilonas que por afrontar los problemas reales de Lanzarote y La Graciosa».

González abrió su intervención denunciando la anomalía democrática que supone que la diputada y ex presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, no pueda asistir al pleno más importante del año por la forma en que el propio presidente fija el calendario de las sesiones. «Tenemos que señalar nuevamente que el presidente cobarde hace trampas para evitar el debate, para silenciar a la oposición», subrayó.

La portavoz criticó que el salón de plenos se haya transformado en un simple escenario de autopromoción personal. A su juicio, en lugar de debate, control y rendición de cuentas, lo que se ofrece a la ciudadanía es «verborrea, mentiras, bobadas y disparates en los vídeos con los que Oswaldo Betancort pretende compensar sus silencios», señaló.

González desmontó a continuación uno de los eslóganes más repetidos por el presidente, el «seguimos cumpliendo», que calificó como un ejercicio constante de apropiación del trabajo ajeno. «Lo curioso es que lo utiliza precisamente para dar a conocer la herencia de los gobiernos de Loli Corujo y Ángel Víctor Torres», ironizó. Recordó que presume del parque eólico cuya instalación encontró preparada para su colocación; del paso subterráneo de Playa Honda, proyectado, financiado y adjudicado por el anterior Gobierno de Canarias gracias a la insistencia de María Dolores Corujo; de la Unidad de Hemodinámica y del Búnker de Radioterapia, cuyas obras y equipamientos quedaron terminados en la etapa socialista; y del regadío en la zona noroeste, un proyecto que Pedro San Ginés había dejado atascado y con la subvención del Gobierno de España a punto de caducar, y que solo pudo salvarse gracias a la renegociación y ampliación de plazos impulsadas por el anterior gobierno. Añadió, además, que también presume de las viviendas públicas que se están construyendo en Maneje cuando fueron financiadas, adjudicadas y puestas en marcha por el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres en respuesta a las exigencias de Corujo. «Eso sí, no nombra en ningún momento la tortura a la que su gobierno somete a los propietarios de las viviendas de Valterra», lamentó. «Así que va a ser verdad lo de ‘seguimos cumpliendo’: siguen cumpliendo con lo que nos dejó listo el gobierno del Partido Socialista».

En materia de agua, González denunció que la emergencia hídrica se ha convertido en un relato permanente sin decisiones de fondo que cambien el día a día de la ciudadanía. Recordó que el anterior gobierno dejó avanzado el camino para la rescisión del contrato con Canal Gestión, mientras que fue el propio Betancort quien decidió cesar al gerente del Consorcio del Agua y frenar los expedientes, prolongando un modelo agotado basado en prórrogas, improvisaciones y acuerdos poco transparentes. Como ejemplo de mala gestión económica señaló el anuncio de la compra de membranas para las desaladoras de Arrecife y Playa Blanca por importe de dos millones de euros. «Les traduzco, por si no se ha entendido bien», explicó. «El presidente presume de haberse estampado dos millones de dinero público en pagar unas membranas que tendría que cambiar Canal Gestión. Todo un éxito de gestión de los fondos públicos». Añadió que se intenta justificar esta operación con el argumento del ahorro energético, «pero lo que no dice es que ese ahorro aparecerá solo en el recibo de la luz de Canal, mientras lo pagan los fondos del Consorcio».