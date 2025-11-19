Arrecife da la bienvenida a la Navidad con el encendido oficial y un gran desfile

La ciudad de Arrecife se prepara para dar la bienvenida oficial a la Navidad con un evento que llenará de luz y color sus principales calles. El viernes 21 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, la capital de Lanzarote celebrará el tradicional encendido navideño, acompañado por un desfile lleno de fantasía y ambiente festivo. El acto forma parte de una programación renovada que abarca desde noviembre hasta el Día de Reyes.

El evento central de la jornada será el gran pasacalles organizado por la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Arrecife. El desfile arrancará desde la conocida zona de las Cuatro Esquinas y recorrerá la calle Real, uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, hasta llegar a La Plazuela, donde tendrá lugar el acto oficial del encendido.

Esta propuesta busca dinamizar la Zona Comercial Abierta, fomentando la actividad económica del comercio local en una de las épocas más importantes del año para las pequeñas y medianas empresas. Además, se espera una alta participación ciudadana, gracias al ambiente familiar, la música y los espectáculos itinerantes que formarán parte del recorrido.

Arrecife extiende la iluminación a todos sus barrios

Una de las principales novedades de este año es que por primera vez el alumbrado y los adornos navideños se han instalado en todos los núcleos urbanos del municipio, desde Argana Alta hasta el frente marítimo, y desde Lloret hasta La Concha. Esta ampliación de la iluminación festiva responde al compromiso del consistorio por hacer partícipes a todos los barrios del espíritu navideño.

El Ayuntamiento ha optado además por adelantar una semana la fecha tradicional del encendido, que solía celebrarse el primer fin de semana de adviento. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia que busca prolongar la campaña navideña y multiplicar las oportunidades de disfrute tanto para residentes como para visitantes.

El encendido navideño marca el comienzo de una ambiciosa programación cultural y festiva que se desarrollará durante las próximas semanas en Arrecife. Según ha adelantado el consistorio, entre los eventos destacados se encuentra la inauguración de un espacio navideño temático en la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés. Esta zona, recientemente renovada, se transformará en un punto de encuentro para las familias, con decoración especial y actividades para los más pequeños.

También se prevén eventos culturales, mercadillos navideños, conciertos y animación en las calles, consolidando así a Arrecife como uno de los destinos navideños más atractivos de Canarias.