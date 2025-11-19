El Cabildo de Lanzarote pone ‘deberes’ al Estado en migración, vivienda y seguridad

El Grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote (Coalición Canaria, Partido Popular y el consejero del Grupo Mixto Armando Santana) presentaron ayer, en la segunda jornada del Debate del Estado de la Isla, más de una veintena de propuestas para mejorar la calidad de vida de la población de las islas de Lanzarote y La Graciosa.

El portavoz del grupo nacionalista en la corporación, Samuel Martín, aseguró que las iniciativas presentadas por el grupo de gobierno «se centran en los problemas reales de la ciudadanía lanzaroteña y graciosera, con el objetivo de buscar soluciones a las principales demandas tales como la falta de vivienda, la carestía de la vida y el apoyo a las personas más vulnerables, entre otras».

«Estas propuestas demuestran el trabajo y las medidas propositivas que este grupo de gobierno siempre aporta para mejorar el día a día de los vecinos de Lanzarote y La Graciosa, ejemplos de la transformación que estamos realizando en ambas islas», aseveró el portavoz del PP, Ángel Vázquez, quien puso especial hincapié en la aprobación «de la solicitud para solicitar el 75% de descuento en el parquib del aeropuerto para los residentes en Canarias».

El consejero del Grupo Mixto, Armando Santana, afirmó estar «muy satisfecho y agradecido por el respaldo del pleno a tres propuestas fundamentales para Lanzarote». «Contar con un sistema de datos en tiempo real, una tasa ecológica para proteger nuestros espacios naturales y un impulso decidido hacia las tecnologías limpias, supone un avance clave para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de nuestra isla», apuntó.

Entre las propuestas presentadas por el tripartito se ha aprobado la exigencia al Gobierno de España que active todos los recursos necesarios para apoyar de manera inmediata y sostenida la gestión migratoria en Lanzarote, incluyendo el refuerzo de medios humanos y la dotación urgente de infraestructuras adecuadas para la primera acogida, derivación, atención humanitaria y protección de menores. También se ha solicitado la mejora de la coordinación entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo para establecer protocolos estables y eficaces de actuación en la gestión migratoria.

Asimismo, ha exigido mediante otra propuesta al Estado de la modificación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para que se convierta en una norma verdaderamente eficaz en territorios insulares, garantizando un equilibrio justo entre la protección del inquilino y la del pequeño propietario.

Asimismo, se ha solicitado al Gobierno central la implementación de instrumentos específicos para Canarias que permitan activar las más de 20.000 viviendas vacías de Lanzarote, incentivando su uso como vivienda habitual y contribuyendo a la reducción de los precios del alquiler.

En materia de seguridad ciudadana, y en consonancia con la situación que se vive en el aeropuerto César Manrique - Lanzarote, se exigió al Estado la ampliación urgente de la plantilla de la Policía Nacional adscrita al aeródromo lanzaroteño, para adecuar el número de efectivos a las necesidades reales de tráfico y garantizar el control efectivo y la seguridad aeroportuaria. Además, el gobierno insular ha aprobado una resolución para reforzar el compromiso político e institucional de la corporación con los derechos de las personas con discapacidad, su plena participación social y su inclusión real en igualdad de condiciones.