La carretera entre Puerto Calero y Puerto del Carmen permanecerá cerrada al tráfico durante tres semanas por obras de reasfaltado
Durante este periodo, la circulación quedará completamente restringida, recomendándose a los usuarios utilizar la vía alternativa por Mácher, donde el tráfico se mantendrá con normalidad
El Cabildo de Lanzarote informa de que, a partir de este miércoles 19 de noviembre, la carretera que une Puerto Calero con Puerto del Carmen permanecerá cerrada al tráfico durante aproximadamente tres semanas debido a los trabajos de reasfaltado integral y mejora del firme que se ejecutarán en esta vía.
Durante este periodo, la circulación quedará completamente restringida, recomendándose a los usuarios utilizar la vía alternativa por Mácher, donde el tráfico se mantendrá con normalidad.
Esta actuación permitirá renovar por completo el pavimento de una carretera muy transitada, mejorando la seguridad, la comodidad y reduciendo futuras necesidades de mantenimiento.
La obra, adjudicada por una cantidad cercana a los 700.000 euros, está financiada con fondos FDCAN, gestionados por el Área de Planificación y Proyectos, departamento que dirige la vicepresidenta María Jesús Tovar, responsable del impulso y coordinación de estas actuaciones de mejora en la red insular de carreteras.
"Este cierre es una medida temporal necesaria para garantizar una obra de calidad. Somos conscientes del trastorno que puede generar, pero esta actuación permitirá contar con una carretera totalmente renovada y mucho más segura", asegura el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina.
"Seguimos modernizando la red viaria insular, interviniendo en aquellas carreteras que acumulaban años de deterioro. Esta inversión supone un salto importante en la calidad de la movilidad en el sur de la isla", añadió Medina.
"Agradecemos la paciencia y colaboración de vecinos, empresas y conductores durante estas tres semanas. Estamos trabajando para minimizar las molestias y finalizar la obra en el menor tiempo posible", concluyó el consejero.
