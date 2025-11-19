Heroica intervención de la Policía Local de Arrecife salva a un vecino atrapado en un incendio en La Destila
La rápida actuación de los agentes y el apoyo de Protección Civil evitaron una tragedia mayor al rescatar a un hombre semiinconsciente atrapado entre el humo de su vivienda
La rápida y eficaz actuación de la Policía Local de Arrecife, en coordinación con Protección Civil y los servicios de emergencia, evitó una posible tragedia en el barrio de La Destila, cuando un hombre fue rescatado inconsciente del interior de una vivienda en llamas.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre, cuando la central de comunicaciones de la Policía Local recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre un incendio en una vivienda de un edificio residencial de tres plantas. En la llamada se indicaba que una persona pedía auxilio desde el interior del inmueble.
Inmediatamente, varias patrullas se desplazaron al lugar, donde confirmaron que una densa humareda salía por debajo de la puerta de una de las viviendas del tercer piso, lo que dificultaba incluso la visibilidad en la caja de escaleras.
Tras no recibir respuesta al llamar a la puerta, uno de los agentes decidió derribarla para acceder cuanto antes. En ese momento, se incorporó otro agente de refuerzo. Ambos ingresaron en el interior completamente cubierto de humo, sin apenas visibilidad, utilizando su equipamiento para localizar a la víctima.
Allí, en el suelo del salón, encontraron a un varón adulto en estado semiinconsciente, con claros signos de dificultad respiratoria y sin camisa, probablemente debido a las altas temperaturas provocadas por el fuego.
El rescate fue una operación compleja por las condiciones físicas del afectado
El hombre, que presentaba un elevado peso corporal, fue arrastrado por los brazos hasta el exterior de la vivienda por los agentes, quienes contaron con la colaboración de otros cuatro policías para poder bajarlo hasta una planta inferior, ya libre de humo.
En ese lugar, los agentes evaluaron sus constantes vitales y activaron una nueva comunicación con la sala operativa del 112 Canarias. Poco después, llegaron los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que lograron sofocar el incendio, el cual se originó en la cocina, según la inspección ocular posterior.
Una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con indicativo 13.11, fue la primera en llegar, y poco después lo hizo una ambulancia medicalizada (13.90). El personal sanitario procedió a estabilizar al afectado, quien también presentaba síntomas evidentes de embriaguez.
La situación del herido era tan delicada que dos agentes de la Policía Local realizaron un servicio de escolta a la ambulancia durante su traslado hasta el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, donde fue ingresado en estado grave.
El operativo contó también con el apoyo de la Unidad de Protección Civil de Arrecife, que colaboró activamente en las labores de emergencia y asistencia. Finalmente, se presentó en el inmueble un familiar de la víctima, quien informó que residía con él y se hizo cargo de la vivienda tras el incidente.
