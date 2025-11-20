El Teatro El Salinero acoge la obra Enemigo, un contemporáneo drama ético sobre la verdad y el poder

El Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero en Arrecife acogerá el próximo sábado 29 de noviembre la representación de Enemigo, una adaptación contemporánea del clásico Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. Dirigida por Nacho Cabrera y producida por la compañía Teatro La República —que celebra con esta obra su treinta aniversario—, la pieza llega a Lanzarote como uno de los montajes más relevantes de la temporada.

La propuesta plantea un intenso drama ético y político que reflexiona sobre la justicia, la verdad y el coste de desafiar las estructuras de poder en un tiempo marcado por la desinformación y las crisis medioambientales. A través de un texto profundamente vigente, Enemigo sitúa al espectador ante un dilema moral: ¿qué ocurre cuando defender la verdad supone enfrentarse a toda una comunidad?

En palabras del consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, "el teatro sigue siendo una herramienta poderosa para invitarnos al pensamiento crítico. Con obras como Enemigo, que combinan calidad artística y reflexión social, apostamos por un teatro que no solo entretiene, sino que despierta conciencia y refuerza una ciudadanía más libre y comprometida".

La obra narra la historia del doctor Thomas Stockmann, quien descubre que las aguas termales del balneario Alisios Resort están contaminadas. Su intento de alertar a la población lo enfrenta a su hermano, el alcalde Peder Stockmann, y a la presión de unos vecinos que prefieren ignorar la verdad antes que perjudicar la economía local. Lo que comienza como una defensa del bien común deriva en un conflicto social que arrastra al protagonista hacia una reveladora soledad.

Las entradas para el espectáculo, con un precio general de 10 euros, ya pueden adquirirse a través de la web culturalanzarote.com y mediante la aplicación móvil Cultura Lanzarote. La función comenzará a las 20:00 horas y, sin duda, el público podrá disfrutar de una de las grandes obras del teatro contemporáneo revisitadas desde una mirada actual.