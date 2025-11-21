Yonathan de León anuncia que Arrecife contará en el 2027 con 4 pabellones deportivos

El barrio de Argana Alta, toda la ciudad de Arrecife, vibró en el atardecer de ayer con el acto oficial para la reapertura del Palacio de Deportes de Arrecife, la mayor instalación deportiva que existe en Lanzarote.

Sobre las 17 horas abrieron las puertas —las que durante cerca de 4.000 días estaban abandonadas y cerradas por ilegalidades e incumplimientos de las normas— para recibir a una multitud que acompañaron al alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Deportes, Eli Merino, los artífices que han logrado que la ciudadanía, los deportistas y clubes puedan hacer uso de este pabellón.

Para llegar hasta la apertura de ayer ha sido necesario que, en julio del 2023, con la proclamación de Yonathan de León como alcalde de Arrecife, se pusieran en marcha las obras de adecuación y legalización de este pabellón. Unas obras que arrancaron en otoño del 2023 y concluyeron en otoño de este año, cuando el Gobierno de Canarias, certificó y acreditó los sistemas de seguridad, evacuación y protección de estas instalaciones deportivas. Sin ese documento, el Ayuntamiento no podía otorgar la apertura, uno de los graves incumplimientos que tenía este pabellón hasta su obligado cierre por una administración socialista en el 8 de marzo de 2013.

La reapertura se inició con el descubrimiento de la placa donde el alcalde Yonathan de León estuvo acompañado por el olímpico arrecifeño José Carlos Hernández y el luchador de la UFC, Hecher Sosa, acompañaron al alcalde en el descubrimiento de la placa de reapertura, donde también participaron la concejala de Deportes, Eli Merino, el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, y otros ediles del grupo de Gobierno.

Obras de adecuación para recuperar un edificio abandonado e ilegal

En estos meses atrás, y durante este mandato, la empresa concesionaria ha acometido las necesarias obras de adecuación y legalización que han permitido que el Ayuntamiento de Arrecife otorgara el pasado sábado "la licencia", recordó el alcalde el alcalde Yonathan de León anoche durante este acto de reapertura, arropado una amplia representación de los clubes y deportistas de la capital de Lanzarote. Junto al primer edil, estaba la concejala de Deportes y portavoz del PP, Eli Merino, que centró su breve y emocionante intervención afirmando "ha llegado este día y lo hemos logrado. Han sido meses titánicos de trabajo de todo el personal del Área, junto al empuje y total entrega del alcalde, para que hoy viviéramos esta realidad".

Uno de los días más felices de Yonathan de León

En su intervención central, en este acto de reapertura donde desfilaron cerca de quinientos deportistas que enarbolaban, como embajadores, a los diferentes clubes deportivos implantados en la capital conejera, el alcalde recordó que "la reapertura llega ahora, porque ya se han completado todos los trámites legales y de seguridad. Sin esas preceptivas autorizaciones, más las obras de adecuación, no se hubiera podido abrir este pabellón que conozco muy bien. He sido usuario en sus inicios, y he visto, como vecino de Argana el abandono y la desidia".

"Dije —añadió de León Machín— que sin las autorizaciones, sin el último papel, no abriríamos estas instalaciones. No soy como otros. Arrecife necesita decencia y responsabilidad. Y lo estamos demostrando".

El primer edil remarcó que "es uno de los días más felices de mi vida, junto a los vividos con el nacimiento de mi primera hija, que me convirtió en padre por primera vez, y también en el momento del nacimiento de mi segundo hijo. Para mí, esta reapertura, como lo es para miles de vecinos de Argana, es ver nacer a un hijo. Lo diferente, es que estas instalaciones han estado aquí trece años cerradas, en uno de los mayores barrios con carencias en Lanzarote".

El primer edil anunció ayer que Arrecife contará con cuatro pabellones en el 2027, dos de ellos de nueva construcción y que están en marcha, uno en el barrio de San Francisco Javier, con una inversión próxima a los 3 millones de euros —en el conjunto del Campo de Fútbol, y el cuarto, del que el Ayuntamiento ya ha recibido el anteproyecto, irá emplazado entre los barrios de Altavista y Valterra.

Yonathan de León concluyó su intervención enfatizando que esta reapertura será una de las muchas y buenas noticias para Argana. Tenemos muchos proyectos de transformación para este barrio, que ya está en marcha durante este mandato.

El acto concluyó con un encendido especial donde Yonathan de León invitó al teniente de alcalde, Echedey Eugenio, y al representante de la empresa concesionaria del Palacio de Deportes de Arrecife, Francisco Lázaro Torres, unirse a este momento especial, en que también estuvo presente la concejala Eli Merino. Un acto emotivo, acompañado por deportistas, entre ellos un grupo de deporte adaptado en sillas de ruedas, y el sonido en directo de una joven violinista, que fue seguido con los aplausos de mil quinientas personas, que acudieron a este acto oficial, y cuya asistencia fue compatibilizada por las máquinas de acceso al pabellón, que dispone que un amplio aparcamiento con casi 200 plazas en el subsuelo.

Estreno del pabellón con el partido del CB San José Obrero vs Puerto del Carmen

El equipo de la Liga Territorial Femenina del CB Puerto del Carmen ha conseguido en la noche de este jueves una nueva y valiosa victoria en el recién inaugurado Palacio de los Deportes de Arrecife, en un nuevo derbi conejero de la categoría ante el CB San José Obrero por un claro marcador de 26 a 33 final y en partido adelantado correspondiente a la séptima jornada de la competición autonómica. Un encuentro que formó parte de los actos inaugurales de este Palacio de Deportes de Arrecife. Los equipos recibieron una placa de agradecimiento entregada por el alcalde Yonathan de León y la concejala de Deportes, Eli Merino.