Los ingresos por salud mental caen a 174 hasta octubre en Lanzarote

El servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor José Molina Orosa ha incorporado en los últimos años, lo que ha reforzado la capacidad asistencial, incrementar de forma significativa las consultas atendidas y reducir los ingresos por trastornos mentales.

El servicio ha incorporado en los dos últimos años cinco psiquiatras, dos psicólogos clínicos y un psicólogo, además de dos trabajadores sociales, dos terapeutas ocupacionales, un fisioterapeuta, un logopeda y una técnico de cuidados auxiliares de enfermería. La incorporación de estos profesionales junto al resto del equipo ha contribuido a fortalecer la actividad asistencial, alcanzando un incremento de las consultas cercano al 27 por ciento hasta octubre y ha favorecido una reducción del 19 por ciento en los ingresos hospitalarios por motivos de salud mental en ese mismo periodo.

En lo que va de año, los psiquiatras han atendido 11.082 consultas: 7.389 dirigidas a personas adultas y 3.693 correspondientes a salud mental infanto-juvenil. Estas cifras incrementan casi un 22 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 9.121 consultas.

En cuanto a Psicología Clínica, se han atendido hasta octubre de 2025 un total de 6.114 consultas, la mayor parte, 4.450, dirigidas a personas adultas, mientras que la atención psicológica a la población infanto-juvenil registró 1.664 consultas, que superan los de 2024, cuando se atendieron 5.961 consultas en el mismo periodo.

Las intervenciones de los trabajadores sociales suman hasta octubre 4.200 acciones mientras que los profesionales de Terapia Ocupacional han realizado 1.500 intervenciones, de las que 1.002 se corresponden con intervenciones con personas adultas y 498 con la población infanto-juvenil. De otro lado, destacan las consultas y procedimientos de Enfermería en Psiquiatría, que han alcanzado 4.145 sesiones en diez meses del año.

Junto al refuerzo asistencial y el fortalecimiento de los recursos comunitarios, se ha registrado una disminución notable de los ingresos hospitalarios por motivos de salud mental de casi un 20 por ciento, pasando de 215 ingresos en 2024 a los 174 hasta octubre.

La unidad de Internamiento Breve, dotada con 12 camas, ofrece atención intensiva y especializada a pacientes con trastornos mentales en fase aguda, garantizando un abordaje centrado en la humanización, la seguridad y la estabilización clínica. Y las unidades de Salud Mental de Valterra y Tías, que proporcionan atención ambulatoria continuada.