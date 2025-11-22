Así es el primer restaurante con Estrella Michelín de Lanzarote: un viaje gastronómico por los sabores de Canarias

La gastronomía es uno de los motores culturales y turísticos, muchas personas planean sus viajes en torno a la gastronomía, así como el mismo Dabiz Muñoz ha conocido en más de una ocasión.

En la última edición de los premios Estrella Michelín, que se celebrará el próximo 25 de noviembre en Málaga, otorgó la primera Estrella Michelín a Lanzarote gracias a Kamezí. El restaurante ya contaba con un Sol de la Guía Repsol del año 2024.

Así es Kamezí, el primer restaurante con Estrella Michelín de Lanzarote

Kamezí Restaurant se encuentra ubicado en Playa Blanca, el primer restaurante con Estrella Michelín de Lanzarote combina la alta gastronomía con el lujo discreto con un entorno mágico. El espacio está dirigido por el chef Rubén Cuesta, un joven manchego de 32 años que ha sabido reinterpretar la cocina canaria con una mirada fresca, creativa y con respeto por el producto local.

El restaurante forma parte de Kamezí Boutique Villas, un complejo por 44 villas privadas con piscina climatizada, jardines y espectaculares vistas al Atlántico. Su oferta se completa con un spa, gimnasio y experiencias de bienestar, donde la gastronomía se convierte en uno de los pilares fundamentales de la experiencia del resort.

Kamezi: Imagen: Europa Press

Su menú degustación: un viaje por los sabores de Canarias

El restaurante ofrece un menú degustación que rinde homenaje a la esencia de las islas a través de una selección de platos elaborados con producto local. Por 160 euros, los comensales podrán disfrutar de una propuesta que combina técnica, creatividad y tradición en cada bocado.

El Tartar de cabra, el Carabinero de La Santa con arvejas, o los populares enyesques canarios, reinterpretados de forma gourmet con bocados como el buñuelo de morena, el bocadillo de pata o el conejo en salmorejo canario. También brillan platos como el cherne a la brasa y el cabrito.

Los postres son la clave para finalizar con buen pie una buena comida, por lo que la cuajada, el frangollo y los petit fours, con creaciones de leche de cabra, plátano y tuno indio.

Cada plato busca trasladar al comensal a los paisajes y sabores del archipiélago, respetando la temporalidad y el origen de los ingredientes, una experiencia inolvidable de la mano de Rubén Cuesta.

Restaurantes canarios con Estrella Michelín 2025

En su edición 2025, la Guía Michelín otorgó cuatro nuevas estrellas en las Islas Canarias, lo que deja a las islas con dos restaurantes biestrellados y doce con una estrella. Un total de catorce restaurantes canarios brillas en la guía francesa. Los restaurantes Bevir y Kabuki Abama pierden la estrella tras el cierre de sus negocios.

Restaurantes con dos Estrellas Michelín en Canarias

El Rincón de Juan Carlos, Adeje

M.B., Guía de Isora

Restaurantes con una Estrella Michelín en Canarias

Muxgo, Donaire, Il Bocconcino y Kamezí fueron las grandes novedades de la última edición de los premios Estrella Michelín.