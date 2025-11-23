Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingresa en prisión uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento a un hombre en Arrecife

El agresor principal se encuentra ya en prisión preventiva como medida cautelar

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Europa Press

Arrecife

Agentes de la Policía Nacional ha procedido en los últimos días a detener a las cuatro personas presuntamente implicadas en el apuñalamiento a un hombre en el centro de Arrecife (Lanzarote) el pasado domingo. El autor principal de los hechos ya habría ingresado en prisión preventiva.

Los detenidos pasaron a disposición judicial este sábado, decretándole al principal agresor prisión preventiva como medida cautelar, según informan fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

El agresor principal habría acuchillado a la víctima, dejándole clavada el arma blanca. Finalmente, la víctima pidió auxilio, siendo una mujer quien alerto a los servicios de emergencia.

Una vez en el lugar, efectivos sanitarios asistieron al herido, que fue trasladado en estado grave al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote.

