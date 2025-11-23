Ingresa en prisión uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento a un hombre en Arrecife
El agresor principal se encuentra ya en prisión preventiva como medida cautelar
Agentes de la Policía Nacional ha procedido en los últimos días a detener a las cuatro personas presuntamente implicadas en el apuñalamiento a un hombre en el centro de Arrecife (Lanzarote) el pasado domingo. El autor principal de los hechos ya habría ingresado en prisión preventiva.
Los detenidos pasaron a disposición judicial este sábado, decretándole al principal agresor prisión preventiva como medida cautelar, según informan fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.
El agresor principal habría acuchillado a la víctima, dejándole clavada el arma blanca. Finalmente, la víctima pidió auxilio, siendo una mujer quien alerto a los servicios de emergencia.
Una vez en el lugar, efectivos sanitarios asistieron al herido, que fue trasladado en estado grave al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote.
