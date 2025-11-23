La Primitiva cae en Lanzarote

Suma y sigue. La diosa fortuna sigue con su idilio en Canarias y dejó un premio en el sorteo de La Primitiva, celebrado este sábado, 22 de noviembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Concretamente fue en la administración ubicada en la calle La Añaza, 4-Bajo. En el local se vendió un premio de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario) que está valorado en 94.667,04 euros.

Al ser un premio mayor de 40.000 euros, el dueño del boleto tendrá que pasar por Hacienda y se quedará con unos 83.733,63 euros tras abonar la correspondiente cuantía a la Agencia Tributaria.

Una administración de la localidad albaceteña de Casas Ibañez vendió otro boleto premiado con la misma cuantía de dinero.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 44.000.000 de euros.

La combinación afortunada fue el 09-12-15-22-34-48. El complementario correspondió al 13 y el reintegro al 5. El Joker fue al 2359824.

La recaudación total del sorteo ascendió a unos 10.613.404 euros.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Logo de La Primitiva / La Provincia

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.