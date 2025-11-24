La Cervecera Malpeís se corona como ganadora del Tinajo Bocata Tour X: estos son los ingredientes

La Casa de la Cultura de Tinajo acogió el pasado domingo, 23 de noviembre, el sorteo que coronó a los ganadores del Tinajo Bocata Tour X, un evento gastronómico que ha alcanzado su décima edición. Este concurso se ha consolidado como una de las citas más destacadas en el calendario de actividades del municipio, donde los participantes tienen la oportunidad de probar y votar los mejores bocadillos y hamburguesas elaborados por los establecimientos locales.

Este año, el Mejor Bocata/Hamburguesa del Tinajo Bocata Tour X fue para la Cervecera Malpeís, con su propuesta Ahumado de Malpeís, que obtuvo el 52% de los votos.

Este bocata, elaborado con pan brioche, carne de cochino ahumada, panceta crujiente, queso de Filo El Cuchillo, cebolla roja encurtida, rúcula y alioli de ajo asado, destacó por su originalidad y el uso de ingredientes locales, características que han sido claves en la elección del ganador.

Bocadillo ganador del Tinajo Bocata Tour / La Provincia

El podio del Tinajo Bocata Tour

A continuación de la Cervecera Malpeís, el Centro Socio Cultural de Mancha Blanca y El Callao Burguer completaron el podio de este concurso que resalta la calidad y diversidad de la oferta gastronómica de Tinajo.

Cada uno de estos establecimientos apostó por ingredientes autóctonos, apoyando así la producción local y la gastronomía tradicional de Lanzarote.

Premios para los participantes

En cuanto a los premios para los participantes, los ganadores del sorteo fueron María Jesús Quintero, Patrick Enríquez y David Sánchez, quienes completaron correctamente el rutómetro del evento, visitando los establecimientos participantes.

Cada uno de ellos fue recompensado con un vale de 100 euros para consumir en los negocios del municipio, un incentivo más para promover el consumo en el comercio local de Tinajo.

Reconocimiento institucional

El concejal de Comercio de Tinajo, Vianney Rodríguez, mostró su agradecimiento a los participantes y a los ciudadanos que apoyaron el evento, destacando el esfuerzo y la creatividad de los establecimientos. En sus palabras, el Tinajo Bocata Tour es un claro ejemplo de cómo la gastronomía local puede ser un vehículo para impulsar el comercio del municipio, a la vez que se promueve el uso de productos autóctonos.

Por su parte, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, felicitó tanto a los establecimientos como a los participantes, reafirmando la importancia de este tipo de iniciativas para la promoción de productos locales y el fomento del comercio en la isla. Machín recordó que este evento complementa otras acciones del municipio, como el Mercado Agrícola de Mancha Blanca, que se celebra todos los domingos y también pone en valor los productos de cercanía.