El Consorcio del Agua de Lanzarote lanza ayudas de 250.000 euros para mejorar depósitos y aljibes

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 250.000 euros, que tiene como objetivo financiar la instalación, rehabilitación y reparación de depósitos de agua y aljibes en Lanzarote y La Graciosa. Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos por mejorar la gestión del agua en el archipiélago y garantizar el abastecimiento tanto para el uso doméstico como para las actividades agrícolas.

Las subvenciones, cuya publicación oficial se realizó en el Boletín Oficial de Las Palmas el pasado viernes, 21 de noviembre, se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, los solicitantes no competirán entre sí, sino que recibirán la ayuda si cumplen con los requisitos establecidos. Se espera que esta medida, que afecta tanto a particulares como a profesionales del sector primario, refuerce la autosuficiencia hídrica de la región.

Objetivos de las ayudas

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, destacó que esta convocatoria responde a la declaración de la emergencia hídrica en la isla y tiene como objetivo promover una cultura del agua más responsable y sostenible. Según Betancort, la propuesta busca involucrar a toda la ciudadanía y reforzar el compromiso histórico de la isla con el agua como un recurso esencial.

En este sentido, las ayudas están alineadas con el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, que el Consorcio ha diseñado para avanzar en la mejora de las infraestructuras de almacenamiento de agua y promover su uso eficiente.

Detalles de las subvenciones

Las subvenciones se podrán utilizar para una serie de actuaciones relacionadas con la instalación, rehabilitación o reparación de sistemas de almacenamiento de agua, como depósitos y aljibes, y se concederán para diferentes tipos de infraestructuras, tanto para uso doméstico como para el sector primario.

Depósitos rígidos y flexibles: los depósitos rígidos de uso doméstico podrán recibir una subvención de hasta 140 euros por metro cúbico, con un límite de capacidad de 3 metros cúbicos. En instalaciones comunitarias, este límite puede alcanzar los 10 metros cúbicos. Los depósitos flexibles tienen una subvención de hasta 70 euros por metro cúbico, con un límite de 30 metros cúbicos de capacidad. Aljibes y estanques: las nuevas construcciones de aljibes, estanques o depósitos enterrados o semienterrados se financiarán hasta 100 euros por metro cúbico, con un límite de capacidad de 40 metros cúbicos. Rehabilitación y reparación: se subvencionarán las obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras de almacenamiento con el mismo límite de capacidad de 40 metros cúbicos, así como los trabajos de desinfección en aljibes domiciliarios.

Límites y condiciones de las ayudas

El Consorcio financiará hasta un 70% del presupuesto invertido por cada solicitante, con un límite máximo de 1.400 euros por convocatoria. Las instalaciones comunitarias, por su parte, tendrán un límite ajustado al número de beneficiarios y su porcentaje de participación dentro de la comunidad.

Es importante destacar que los gastos excluidos de la subvención incluyen los honorarios de proyectos, la compra de bienes de segunda mano, la adquisición de terrenos, y las tasas o licencias administrativas, así como el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

Requisitos para acceder a las ayudas

Para acceder a las subvenciones, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos:

Particulares : las personas interesadas en recibir ayuda para uso doméstico deben estar empadronadas en Lanzarote o La Graciosa con al menos un año de antigüedad y ser propietarios o arrendatarios de la vivienda donde se instalará el sistema de almacenamiento.

: las personas interesadas en recibir ayuda para deben estar empadronadas en o con al menos un año de antigüedad y ser propietarios o arrendatarios de la vivienda donde se instalará el sistema de almacenamiento. Sector primario: los profesionales del sector primario deben acreditar que son propietarios o usuarios de un contador con tarifa agrícola. También podrán acceder a las ayudas aquellos que cuenten con el certificado de agricultor profesional emitido por la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Lanzarote.

Además, será necesario presentar el título habilitante necesario para la instalación del sistema de almacenamiento, así como estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Plazos y solicitud

El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto en el Boletín Oficial. Las solicitudes se gestionarán preferentemente a través de la sede electrónica del Consorcio del Agua de Lanzarote, disponible en este enlace.

El Consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, resaltó la gran expectación generada por esta convocatoria. Destacó que el mensaje clave detrás de las subvenciones es que la mejora del ciclo integral del agua es una tarea colectiva que requiere la implicación de toda la comunidad. Según Cejas, el Consorcio facilitará el acceso a estos fondos para garantizar un suministro estable y seguro para los usuarios y el sector agrícola.